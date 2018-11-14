10 фактов о Стинге: что нужно знать о певце накануне концерта в Киеве

Уже вечером, 14 ноября, один из самых популярных британских музыкантов Стинг привезет в Киев свой новый альбом. Концерт состоится в Дворце спорта и станет частью мирового турне музыканта.

Интересный факт: на концерт (купить билеты можно здесь) в Украину Стинг привезет своего друга – популярного хип-хоп исполнителя Шегги, в дуэте с ним певец и записал новый альбом 44/876. Но это далеко не единственный факт биографии Стинга, о котором нам хочется рассказать накануне его украинского выступления.

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10 интересных фактов о жизни Стинга

Стинг родился и вырос в небогатой семье. Денег хватало только на самое необходимое. Мечтать о новых игрушках не приходилось, так же как и об уроках музыки, поэтому игре на бас-гитаре будущий певец учился используя весьма необычный прием. Чтобы разобрать в любимых песнях партию баса без аранжировки, Стинг проигрывал пластинки на 33 оборота со скоростью 45 оборотов в минуту.

В 1970-х Стинг преподавал английский студентам колледжа, а параллельно с увлечением играл на гитаре и пианино, прятаясь в классах во время перерывов. Позднее Стинг начал играть с Ньюкастловскими группами по выходным, с этого и начался его путь на сцену.

Стинг – многодетный папа. У певца шестеро детей – двое от первого брака и четверо от второго. Но никто из них не может претендовать на наследство своего отца, которое на сегодня составляет более 300 миллионов долларов. Музыкант сознательно не вносит их в свое завещание, таким образом он пытается уберечь детей от судьбы богатых бездельников.



Стинг с детьми

Одна из дочерей Стинга Элиот Паулина по прозвищу "Коко" – вокалистка популярной лондонской группы I Blame Coco. Паулина начала писать музыку, когда ей было 15, а уже в 17 выпустила свой дебютный альбом The Constant, над которым работала вместе с известным шведским продюсером Класом Олунд.

Жена Стинга, Труди Тайлер – известный продюсер. У них со Стингом даже есть собственная кинокомпания, которая, например, спонсировала первый фильм никому не известного режиссера "Карты, деньги, два ствола" Гая Ричи. Сам музыкант, который любит сниматься в кино, появился в фильме в эпизодической роли, чем помог привлечь Ричи дополнительное внимание к своему фильму. Кстати, сама Труди однажды тоже появилась на экранах. Она сыграла в одном из эпизодов восьмого сезона сериала "Друзья". По сюжету, сын Росса учится в одной школе с сыном Стинга, и когда между мальчиками возникает конфликт, Фиби, фанатка творчества Стинга, представляясь мамой мальчика, просит Труди о встрече и пытается выбить из нее билеты на концерт.



Стинг и Труди Тайлер

Именно Стинг познакомил Гая Ричи с его будущей женой и своей подругой Мадонной. Что из этого получилось – все в курсе. Логично, что сын Мадонны и Ричи, Гай Рокко — крестник музыканта.

Именем Стинга названа лягушка "бразильская древесница". Причем не просто так, а благодаря активной гражданской позиции певца. Стинг участвует в спасении тропических лесов, в которых обитают лягушки.

В мире существует только 100 гитар, названных в честь музыканта. Серия The Sting: Mini Signature Edition, разрабатывалась при личном контроле певца.

Музыкант просто помешан на здоровом образе жизни: он не ест мяса, посещает зал, активно занимается йогой, бегом и аэробикой. Кроме того, Стинг практикует тантрический секс, который позволяет певцу, несмотря на его солидный возраст, держать под контролем личную жизнь.