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10 хитов Рианны, за которые мы любим певицу

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Рианне – 32 / Vogue

Именинница Рианна сегодня, 20 февраля, празднует свой день рождения. Барбадосской знаменитости исполнилось 32 года. За свою карьеру певица выпустила 8 альбомов и несколько десятков композиций, однако есть несколько, которые уже давно вошли в историю музыкальной индустрии.

Творческий путь певицы начался еще в 2003 году, когда артистка познакомилась с американским продюсером Эваном Роджерсом через его жену, с которой он приехал на выходные в ее родной Барбадос. Тогда же она поразила мужчину своим исполнением Emotion группы Destiny's Child. Американский лейбл Def Jam был первым, который подписал контракт с восходящей звездой, хоть и тогдашний президент компании Jay-Z относился к девушке скептически. В том же году, в 2005, Рианна переехала в США, взяла себе псевдоним, поскольку ее настоящее имя Робин Рианна Фенти и начала завоевывать музыкальный Олимп.

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С того времени звезда записала 8 студийных альбомов, которые продавались миллионными копиями по всему миру. Если быть точными – 28 миллионов копий альбомов и 100 миллионов копий синглов. Она является самой молодой артисткой в истории чарта Billboard, у которой 10 синглов занимали первые строчки. У звезды более 100 наград, среди которых 7 Грэмми, 6 American Music Awards, 22 Billboard Music Awards и специальная награда Icon Award.

Как вы видите, нет ничего невозможного. Именно это показывает Рианна, популярные песни которой мы предлагаем вспомнить в ее день рождения. Наслаждайтесь!

Самые популярные песни Рианны:

Рианна – Diamonds: смотреть видео онлайн

Рианна – Stay: смотреть видео онлайн

Рианна – Umbrella: смотреть видео онлайн

Рианна –  Where Have You Been: смотреть видео онлайн

Рианна – We Found Love: смотреть видео онлайн

Рианна – Work: смотреть видео онлайн

Рианна – Don't Stop The Music: смотреть видео онлайн

Рианна – Man Down: смотреть видео онлайн

Рианна – Rude Boy: смотреть видео онлайн

Рианна – Unfaithful: смотреть видео онлайн

 

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Автор: Ульяна Журба
Теги: LifeStyle Музыка Рианна Звездные дни рождения
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