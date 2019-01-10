10 января – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
10 января 2019 года чествуют день преподобного Игнатия. В этот день у наших предков было принято загадывать самые разные желания. Все искренне верили, что все чего пожелаешь на преподобного Игнатия – осуществится.
Именины сегодня празднуют: Аркадий, Александр, Игнатий, Петр.
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Народные приметы на 10 января:
– На деревьях заметен иней, а ветра нет – ждите урожайного года и успехов во всех начинаниях.
– Все сделанное со своей семьей 10 января будет благословенно и принесет плоды в будущем.
- Если соль отсырела - ждите непогоды.
– Погода безветренная – ждите хорошего урожая.
– Если кошка спит весь день – ждите потепления.
–Собака вылезла из будки и легла на снег – к метели.
– Метель 10 января предвещает мокрое, дождливое и сырое лето.
Что можно делать 10 января
1. В этот день можно заключать браки. Говорят, что если посвататься в этот день, то пара будет жить долго и счастливо.
Что нельзя делать 10 января
1. Нельзя пришивать пуговицы – иначе не избавитесь от старых проблем.
2. Нельзя ругаться и ссориться друг с другом.