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10 января – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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Что можно и нельзя делать 10 января / Фото из Twitter

10 января отмечают день преподобного Игнатия. Наши предки в этот день загадывали самые заветные желания. Все верят, что все, чего пожелаешь на преподобного Игнатия, – осуществится.

Именины сегодня празднуют: Александр, Игнатий, Петр.

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Народные приметы на 10 января

– Все, к чему вы приложите усилия 10 января – принесет вам успех в будущем.

– Безветренная погода – к хорошему урожаю.

– Собака вылезла из будки и легла на снег – ждите метели.

– На деревьях иней, а ветра нет – ждите урожайного года.

– Если соль отсырела – ждите непогоды.

– Если кошка спит весь день – к потеплению.

– Метель 10 января предвещает мокрое, дождливое и сырое лето.

Что можно делать 10 января

1. Рекомендуется в этот день заключать браки. По поверью, если посвататься в этот день, то пара будет жить долго и счастливо.

Что нельзя делать 10 января

1. Не позволяйте себе сегодня сквернословить и ссориться.

2. Нельзя пришивать пуговицы – иначе не избавитесь от старых проблем.

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Автор: Квитослава Туз
Теги: LifeStyle Традиции
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