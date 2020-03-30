10 клипов Леди Гаги, которые поражают креативностью
Эпатажной американской певице итальянского происхождения Леди Гаге сегодня исполнилось 34 года. Однако в ее творческом пути можно встретить невероятное разнообразие музыкальных жанров.
В 2006 году начался серьезный творческий путь певицы. И уже через 14 лет ее знает весь мир: Леди Гага стала обладательницей шести премий Грэмми, 30 премий MTV, премии Эмми и Оскар.
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Спектр музыкальных жанров тоже впечатляет: певица исполняет танцевальную поп-музыку, в которой соединились влияние Iron Maiden, Майкла Джексона, глэм-рока (Дэвид Боуи, Queen), диско, электро, R&B и др. Ее музыкальные альбомы расходятся по миру миллионными тиражами, а песни занимают первые строчки в главных хит-парадах страны. Музыкальные клипы – это каждая отдельная история с невероятными декорациями, сюжетными линиями и постановками.
Именно поэтому LifeStyle 24 в день рождения исполнительницы предлагает к просмотру 10 самых популярных хитов из творчества певицы.
Lady Gaga "Bad Romance" (2009) – 1, 1 миллиарда просмотров
Lady Gaga "Paparazzi" (2009) – 245 миллионов просмотров
Lady Gaga "Poker Face" (2009) – 709 миллионов просмотров
Lady Gaga "Alejandro" (2010) – 383 миллиона просмотров
Lady Gaga "Born This Way" (2011) – 258 миллионов просмотров
Lady Gaga ft. Beyonce "Telephone" (2010) – 349 миллионов просмотров
Lady Gaga "Judas" (2011) – 345 миллионов просмотров
Lady Gaga "Yoü And I" (2011) – 148 миллионов просмотров
Lady Gaga "Applause" (2013) – 353 миллиона просмотров
Lady Gaga "Stupid Love" (2020) – 53 миллиона просмотров
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