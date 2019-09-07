10 лет карьеры: Джамала представила сборник лучших своих хитов

1 Читати новину українською
Джамала
Джамала / Instagram / @jamalajaaa

Украинская певица Джамала выпустила сборник из 22 песен, которые являются важнейшими для артистки, под названием "10" в честь десятилетия карьеры.

Об этом Джамала сообщила на своей странице в Instagram. По ее словам, этим сборником певица подводит итоги своих 10 лет творческой жизни.

Читайте также: Успех невозможен без неудач, – Джамала потрясла откровенным признанием

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)

 

Это настоящая вселенная, что разлетелась на тысячи частиц, которые я кропотливо собрала в один сборник – "10". Это не зе бест, это не топ песен из хит-парадов. Это сборник из самых важных для меня 22 песен. И сегодня они выходят в диджитал версии на стриминг-платформах. От моего самого первого авторского сингла You're Made Of Love к сотрудничеству с мультиплатиновым продюсером Брайаном Тоддом в Solo,
– заявила Джамала.

Певица добавила, что она планирует выпустить лимитированную версию сборника на виниле и пообещала, что она будет выглядеть невероятно.

Сборник песен Джамалы "10": вот здесь

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)

 

 

blog_ava
Обмен пленными: российский самолет вылетел из "Борисполя" – видео
сегодня
2107
Теги: Джамала Новости LifeStyle LifeStyle Музыка
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Фильмы года 2019: лучшие ленты, которые обязательно стоит увидеть каждому
6 сентября 11:59 Фильмы года 2019: лучшие ленты, которые обязательно стоит увидеть каждому
Юлія Турелик 181920
Куда пойти на выходных в Киеве: афиша 6 – 8 сентября
6 сентября 11:31 Куда пойти на выходных в Киеве: афиша 6 – 8 сентября
235
Маникюр на осень 2019: лучшие идеи в фото
6 сентября 10:14 Маникюр на осень 2019: лучшие идеи в фото
2471
Пиппа Миддлтон празднует 36! Кое-что о жизни родной сестры герцогини Кембриджской
6 сентября 09:28 Пиппа Миддлтон празднует 36! Кое-что о жизни родной сестры герцогини Кембриджской
Юлія Девда 2530
Василий Стус – борец за независимость Украины: биография и известные цитаты выдающегося поэта
5 сентября 18:38 Василий Стус – борец за независимость Украины: биография и известные цитаты выдающегося поэта
184
Новости
Больше новостей
Залиште відгук