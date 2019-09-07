10 лет карьеры: Джамала представила сборник лучших своих хитов

Украинская певица Джамала выпустила сборник из 22 песен, которые являются важнейшими для артистки, под названием "10" в честь десятилетия карьеры.

Об этом Джамала сообщила на своей странице в Instagram. По ее словам, этим сборником певица подводит итоги своих 10 лет творческой жизни.

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Это настоящая вселенная, что разлетелась на тысячи частиц, которые я кропотливо собрала в один сборник – "10". Это не зе бест, это не топ песен из хит-парадов. Это сборник из самых важных для меня 22 песен. И сегодня они выходят в диджитал версии на стриминг-платформах. От моего самого первого авторского сингла You're Made Of Love к сотрудничеству с мультиплатиновым продюсером Брайаном Тоддом в Solo,

– заявила Джамала.

Певица добавила, что она планирует выпустить лимитированную версию сборника на виниле и пообещала, что она будет выглядеть невероятно.

Сборник песен Джамалы "10": вот здесь