Престижные иностранные издания продолжают анализировать рынок кино и все, что с ним связано. Так, популярное издание, которое является также старейшей газетой США, The New York Times назвала 10 актеров, которые проявили себя, как лучшие в 2019 году.

Не так давно в сети появилась подборка 10 самых популярных актеров по версии базы данных о кинематографе IMDb. Позже кинокритики огласили список худших, по их мнению, фильмов, в которого попала взрывная премьера от Disney "Король Лев".

К теме: 10 лучших сериалов за 2019 год: список от популярного американского журнала Time

Теперь The New York Times решили объявить свой рейтинг со звездами Голливуда, обосновав свой выбор. По словам представителей престижного издания, они выбрали актеров, работы которых поразили их, вдохновили, шокировали, а также показались слишком сложными. Поэтому, подборку читайте дальше.

10 лучших актеров 2019 года по версии The New York Times

1. Адам Драйвер ("Брачная история”") (Marriage Story)

2. Люпита Нионго ("Мы") (Us)



Люпита Нионго

3. Джулианн Мур (Gloria Bell)

4. Брэд Питт ("Однажды в Голливуде") (Once Upon a Time... in Hollywood) (“К звездам» (Ad Astra)

5. Антонио Бандерас ("Боль и слава") (Pain and Glory)

6. Дженнифер Лопес ("Мошенницы с Уолл-Стрит") (Hustlers)



Дженнифер Лопес

7. Скарлет Иоганссон ("брачная история") (Marriage Story)

8. Роберт де Ниро ("Ирландец") (The Irishman)

9. Элизабет Мосс ("Ее запах") (Her smell)

10. Леонардо Ди Каприо ("Однажды в Голливуде") (Once Upon a Time... in Hollywood)



Леонардо Ди Каприо

Все фото с фотосессии актеров для газеты The New York Times.





Фото: The New York Times