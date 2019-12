10 лучших сериалов за 2019 год: список от популярного американского журнала Time

Так, на днях популярный еженедельный американский журнал Time опубликовал список лучших сериалов текущего года по их версии.

Кстати, Vanity Fair опубликовал 10 лучших сериалов за последнее десятилетие

Как отметили в источнике, 2019 год был щедрым и богатым на различные проекты, в частности, документальные, художественные и драматические сериалы. Предлагаем вам посмотреть подборку от Time, возможно, найдете что-то по душе.

1. "Дрянь" (Fleabag) (2016-2019)

2. "Матрешка" (Russian Doll) (2019)

3. "Наследники" (Succession) (2018-2019)

4. Ценность жизни (2018-2019)

5. Ложа 49 (Lodge 49) (2018-2019)

6. "Дэвид становится мужчиной" (David Makes Man) (2019)

7. "Отмена" (Undone) (2019)

8. "Хранители" (Watchmen) (2019)

9. "Когда они нас увидят" (When They See Us) (2019)

10."Возвращение к жизни" (Back to Life) (2019)