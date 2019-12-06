10 лучших сериалов за 2019 год: список от популярного американского журнала Time

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Сериалы 2019 года / IMDb, коллаж LifeStyle 24

Конец 2019 года все ближе, а это хорошая возможность для известных и авторитетных изданий обнародовать итоговые материалы, касающиеся различных отраслей, в частности, киноиндустрии.

Так, на днях популярный еженедельный американский журнал Time опубликовал список лучших сериалов текущего года по их версии.

Кстати, Vanity Fair опубликовал 10 лучших сериалов за последнее десятилетие

Как отметили в источнике, 2019 год был щедрым и богатым на различные проекты, в частности, документальные, художественные и драматические сериалы. Предлагаем вам посмотреть подборку от Time, возможно, найдете что-то по душе.

10 лучших сериалов 2019 года по версии Time

1. "Дрянь" (Fleabag) (2016-2019)

"Дрянь": трейлер к сериалу смотреть онлайн

2. "Матрешка" (Russian Doll) (2019) 

"Матрешка": трейлер к сериалу смотреть онлайн

3. "Наследники" (Succession) (2018-2019)

"Наследники": трейлер к сериалу смотреть онлайн

4. Ценность жизни (2018-2019)

"Ценность жизни": трейлер к сериалу смотреть онлайн

5. Ложа 49 (Lodge 49) (2018-2019)

"Ложа 49": трейлер к сериалу смотреть онлайн

6. "Дэвид становится мужчиной" (David Makes Man) (2019)

"Дэвид становится мужчиной": трейлер к сериалу смотреть онлайн
 
7. "Отмена" (Undone) (2019)
 
"Отмена": трейлер к сериалу смотреть онлайн
 
8. "Хранители" (Watchmen) (2019)
 
"Хранители": трейлер к сериалу смотреть онлайн
 

9. "Когда они нас увидят" (When They See Us) (2019)

"Когда они нас увидят": трейлер к сериалу смотреть онлайн
 
10."Возвращение к жизни" (Back to Life) (2019)

"Возвращение к жизни": трейлер к сериалу смотреть онлайн

 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кино Netflix HBO
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