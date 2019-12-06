10 лучших сериалов за 2019 год: список от популярного американского журнала Time
Конец 2019 года все ближе, а это хорошая возможность для известных и авторитетных изданий обнародовать итоговые материалы, касающиеся различных отраслей, в частности, киноиндустрии.
Так, на днях популярный еженедельный американский журнал Time опубликовал список лучших сериалов текущего года по их версии.
Кстати, Vanity Fair опубликовал 10 лучших сериалов за последнее десятилетие
Как отметили в источнике, 2019 год был щедрым и богатым на различные проекты, в частности, документальные, художественные и драматические сериалы. Предлагаем вам посмотреть подборку от Time, возможно, найдете что-то по душе.
10 лучших сериалов 2019 года по версии Time
1. "Дрянь" (Fleabag) (2016-2019)
"Дрянь": трейлер к сериалу смотреть онлайн
2. "Матрешка" (Russian Doll) (2019)
"Матрешка": трейлер к сериалу смотреть онлайн
3. "Наследники" (Succession) (2018-2019)
"Наследники": трейлер к сериалу смотреть онлайн
4. Ценность жизни (2018-2019)
"Ценность жизни": трейлер к сериалу смотреть онлайн
5. Ложа 49 (Lodge 49) (2018-2019)
"Ложа 49": трейлер к сериалу смотреть онлайн
6. "Дэвид становится мужчиной" (David Makes Man) (2019)
9. "Когда они нас увидят" (When They See Us) (2019)
"Возвращение к жизни": трейлер к сериалу смотреть онлайн