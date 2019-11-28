10 лучших сериалов за последнее десятилетие по версии американского Vanity Fair

Популярный американский журнал Vanity Fair проанализировал список многосерийных лент, которые выходили на большой украинский экран за последние 10 лет и показал десятку самых популярных сериалов своим читателям.

Традиционно к завершению текущего года популярные иностранные издания делают интересные подборки с самыми рейтинговыми фильмами, мультфильмы, сериалами и телешоу за определенный отрезок времени. Так, журнал Vanity Fair решил проанализировать многосерийные ленты, которые выходили в течение последних 10 лет.

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Вот что из этого вышло: первое место в рейтинге 10 самых популярных сериалов 2019 года занял комедийный проект "Конь БоДжек". Сериал снят в жанре трагикомедия рассказывает о животных, которые живут на одном уровне с людьми. А конь БоДжек раньше был звездой шоу-бизнеса, а теперь проживает кризис среднего возраста.

"Конь БоДжек": смотреть трейлер к сериалу

На втором месте сериал "Твин Пикс", а на третьем – "Просветленная". Добавим, что лента "Твин Пикс" вышла на экраны в 2017 году и стала продолжение одноименного многосерийного проекта, который впервые увидел свет в 1990 году. А над сериалом “Просветленная” работает телеканал НВО. Сюжет рассказывает о женщине-менеджере, которая работает в большой компании, но страдает особым психическим отклонением – она разрушает собственную жизнь.

"Твин Пикс": смотреть трейлер к сериалу

"Просветленная": смотреть трейлер к сериалу

После тройки лидеров рейтинг 10-ти самых популярных сериалов за десятилетия разместился таким образом:

4. "Вселенная Стивена"

5. "Лучше звоните Солу"

6. "Атланта"

7. "Исправлять ошибки"

8. "Флибег"

9. "Брод Сити"

10. "Лучший пекарь Британии"