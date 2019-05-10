10 мая – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
10 мая 2019 года отмечают день Семена Ранопашца. Он служил апостолом и был священномучеником. Верят, что хорошая погода в этот день принесет выздоровление больному человеку.
Именины сегодня отмечают: Анастасия, Иван, Павел, Николай, Петр, Сергей, Степан.
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Народные приметы на 10 мая
– Идет сильный дождь 10 мая – примета того, что будет урожай ржи.
– Кричит сова – в ближайшие дни похолодает.
– Утром трава сухая – примета того, что вечером надо ждать дождь.
– Вечером 10 мая в низинах появился туман – скоро плохая погода закончится и наступит потепление.
Что можно делать 10 мая
1. В этот день надо пойти в церковь, помянуть умерших родственников и посетить их могилы.
Что нельзя делать 10 мая
1. Сегодня нельзя много работать и выполнять тяжелые домашние дела.
Источник: LifeStyle 24
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