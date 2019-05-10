10 мая – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

10 мая 2019 года отмечают день Семена Ранопашца. Он служил апостолом и был священномучеником. Верят, что хорошая погода в этот день принесет выздоровление больному человеку.

Именины сегодня отмечают: Анастасия, Иван, Павел, Николай, Петр, Сергей, Степан.

Читайте также: Календарь стрижек на май 2019: интересные советы

Народные приметы на 10 мая

– Идет сильный дождь 10 мая – примета того, что будет урожай ржи.

– Кричит сова – в ближайшие дни похолодает.

– Утром трава сухая – примета того, что вечером надо ждать дождь.

– Вечером 10 мая в низинах появился туман – скоро плохая погода закончится и наступит потепление.

Что можно делать 10 мая

1. В этот день надо пойти в церковь, помянуть умерших родственников и посетить их могилы.

Что нельзя делать 10 мая

1. Сегодня нельзя много работать и выполнять тяжелые домашние дела.