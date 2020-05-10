10 мая – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
10 мая отмечают день Семена Ранопашца. Он служил апостолом и был священномучеником. Также в этот день в Украине празднуют День матери.
Именины сегодня отмечают: Анастасия, Иван, Павел.
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Народные приметы на 10 мая
– Ясный восход солнца обещает ветреное лето.
– Если выпал дождь, то хлеба будет много в этом году.
– Облака по небу быстро плывут – к затяжной непогоде.
– Сова кричит – к похолоданию.
– Если утром трава сухая, то вечером возможен дождь.
– Утром ясно, а днем появились кучевые облака, которые к вечеру исчезли – до заморозков.
Что можно делать 10 мая
В этот день рекомендуется начинать новые дела. Они могут принести успех.
Что нельзя делать 10 мая
Сегодня повышенный уровень конфликтности, поэтому избегайте споров с родными и друзьями.