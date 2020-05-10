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10 мая – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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10 мая 2020 праздник – какой сегодня праздник и что нельзя
Что можно и нельзя делать в этот день / Фото из открытых источников

10 мая отмечают день Семена Ранопашца. Он служил апостолом и был священномучеником. Также в этот день в Украине празднуют День матери.

Именины сегодня отмечают: Анастасия, Иван, Павел.

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Народные приметы на 10 мая

– Ясный восход солнца обещает ветреное лето.

– Если выпал дождь, то хлеба будет много в этом году.

– Облака по небу быстро плывут – к затяжной непогоде.

– Сова кричит – к похолоданию.

– Если утром трава сухая, то вечером возможен дождь.

– Утром ясно, а днем ​​появились кучевые облака, которые к вечеру исчезли – до заморозков.

Что можно делать 10 мая

В этот день рекомендуется начинать новые дела. Они могут принести успех.

Что нельзя делать 10 мая

Сегодня повышенный уровень конфликтности, поэтому избегайте споров с родными и друзьями.

Автор: Квитослава Туз
Теги: LifeStyle Традиции
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