10 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

365 Читати новину українською
10 марта 2019 – какой праздник сегодня в Украине и что нельзя
Что можно и нельзя делать 10 марта / LifeStyle 24

10 марта 2019 года почитается память священнослужителя Тарасия, который известен как архиепископ Константинопольский. Он прославился своими добрыми делами, выступал как защитник слабых и обездоленных, занимался сооружением многочисленных приютов и больниц.

Именины сегодня празднуют: Тарас.

Читайте также: Великий пост 2019: что можно есть и что не надо делать

Народные приметы на 10 марта

– Если у месяца крутые рога, то ждите морозов в ближайшее время.

– Если на Тарасия выпадает снег, то перед Пасхой неделя будет дождливой и холодной.

– Слышать карканье ворон – примета того, что лето будет ненастным, с большим количеством дождей.

– Если грачи вьют гнезда на деревьях – можно рассчитывать на установление стабильно теплой погоды.

– Если высадить капусту и помидоры, то это сулит хороший урожай.

Что можно делать 10 марта

1. Давайте милостыню нуждающимся людям. Чем больше дадите – тем больше получите.

2. Если сегодня начать лечить серьезную болезнь, то можно рассчитывать на благоприятный результат.

3. Ставьте в этот день деньги на кухонный стол. По поверью, в вашу жизнь должен прийти значительный поток денег.

Что нельзя делать 10 марта

1. В этот день нельзя ложиться спать в дневное время.

2. В этот день мужчинам нельзя работать или же что-то планировать, так как потом все планы могут разрушиться.

blog_ava
Оккупант Гиркин продает медаль за оккупацию Крыма с интересным изображением Путина
сегодня
578
Теги: Новости культуры LifeStyle Традиции
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
"Холостяк 9 сезон": что известно об участницах романтического шоу
9 марта 19:17 "Холостяк 9 сезон": что известно об участницах романтического шоу
729
Куда поехать в марте: лучшие места для отдыха в Европе
9 марта 17:38 Куда поехать в марте: лучшие места для отдыха в Европе
Юлія Турелик 651
Смерть 19-летней победительницы Міѕѕ Teenager Лотте ван дер Зее: последние дни жизни в фото
9 марта 17:06 Смерть 19-летней победительницы Міѕѕ Teenager Лотте ван дер Зее: последние дни жизни в фото
1316
Блины на Масленицу 2019 с итальянской начинкой: простой рецепт
9 марта 15:30 Блины на Масленицу 2019 с итальянской начинкой: простой рецепт
Богданна Рибак 196
Умер Владимир Этуш: что известно о звезде "Кавказской пленницы"
9 марта 14:27 Умер Владимир Этуш: что известно о звезде "Кавказской пленницы"
2568
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук