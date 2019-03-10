10 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

10 марта 2019 года почитается память священнослужителя Тарасия, который известен как архиепископ Константинопольский. Он прославился своими добрыми делами, выступал как защитник слабых и обездоленных, занимался сооружением многочисленных приютов и больниц.

Именины сегодня празднуют: Тарас.

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Народные приметы на 10 марта

– Если у месяца крутые рога, то ждите морозов в ближайшее время.

– Если на Тарасия выпадает снег, то перед Пасхой неделя будет дождливой и холодной.

– Слышать карканье ворон – примета того, что лето будет ненастным, с большим количеством дождей.

– Если грачи вьют гнезда на деревьях – можно рассчитывать на установление стабильно теплой погоды.

– Если высадить капусту и помидоры, то это сулит хороший урожай.

Что можно делать 10 марта

1. Давайте милостыню нуждающимся людям. Чем больше дадите – тем больше получите.

2. Если сегодня начать лечить серьезную болезнь, то можно рассчитывать на благоприятный результат.

3. Ставьте в этот день деньги на кухонный стол. По поверью, в вашу жизнь должен прийти значительный поток денег.

Что нельзя делать 10 марта

1. В этот день нельзя ложиться спать в дневное время.

2. В этот день мужчинам нельзя работать или же что-то планировать, так как потом все планы могут разрушиться.