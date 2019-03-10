10 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
10 марта 2019 года почитается память священнослужителя Тарасия, который известен как архиепископ Константинопольский. Он прославился своими добрыми делами, выступал как защитник слабых и обездоленных, занимался сооружением многочисленных приютов и больниц.
Именины сегодня празднуют: Тарас.
Читайте также: Великий пост 2019: что можно есть и что не надо делать
Народные приметы на 10 марта
– Если у месяца крутые рога, то ждите морозов в ближайшее время.
– Если на Тарасия выпадает снег, то перед Пасхой неделя будет дождливой и холодной.
– Слышать карканье ворон – примета того, что лето будет ненастным, с большим количеством дождей.
– Если грачи вьют гнезда на деревьях – можно рассчитывать на установление стабильно теплой погоды.
– Если высадить капусту и помидоры, то это сулит хороший урожай.
Что можно делать 10 марта
1. Давайте милостыню нуждающимся людям. Чем больше дадите – тем больше получите.
2. Если сегодня начать лечить серьезную болезнь, то можно рассчитывать на благоприятный результат.
3. Ставьте в этот день деньги на кухонный стол. По поверью, в вашу жизнь должен прийти значительный поток денег.
Что нельзя делать 10 марта
1. В этот день нельзя ложиться спать в дневное время.
2. В этот день мужчинам нельзя работать или же что-то планировать, так как потом все планы могут разрушиться.