10 миллионов долларов и медсредства от кутюр: Ральф Лорен присоединился к борьбе против COVID-19

Весь мир объединился в борьбе против коронавируса. Пока люди находятся в самоизоляции, знаменитости пытаются утешать их и не жалеют своих доходов на пожертвования. Так, знаменитый дизайнер Ральф Лорен перечислил 10 миллионов долларов на борьбу с COVID-19.

Кроме этого, на инстаграм-странице бренда Ralph Lauren сообщили, что средства передали в Фонд экстренной помощи Ральфа Лорена. Благотворители будут пользоваться деньгами для ухода за пожилыми людьми во время пандемии коронавируса и за детьми, которые в этом нуждаются.

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Но этим дизайнер не ограничился. Ральф Лорен, как и многие его коллеги, начал шить защитные маски и халаты для медиков. Именно в этом элементарном оснащении сейчас больше всего нуждаются клиники. Продукцию от Ральфа Лорена планируют разослать в несколько госпиталей мира.

Корпорация Ralph Lauren начинает производство 250 000 масок и 25 000 изоляционных костюмов вместе с нашими американскими производственными партнерами для пожертвований в поддержке борьбы с COVID-19,

– говорится в официальном заявлении.

Ральф Лорен добавил, что на время карантина все его бутики будут закрыты. Однако работники компании все равно будут получать заработные платы. На это предусмотрен фонд, который будет осуществлять выплаты вовремя.

Известно, что знаменитые бренды Christian Dior и Louis Vuitton одними из первых отреагировали на вспышку коронавируса: они начали изготавливать антисептики, которые стали дефицитом на рынке в первую неделю эпидемии. Эта продукция не поступила в продажу, а оказалась в больницах Парижа.

Впоследствии к благотворительной инициативе присоединились Prada, а также Hermes и Chanel. Они запустили немалое производство медицинских костюмов и масок для больниц. Самую большую партию передали в госпитали Италии, где зафиксирована крупнейшая вспышка COVID-19. Мировую инициативу поддержали и в Украине: первой, кто начал шить медсредства для больниц, стала Светлана Бевза. Впоследствии к ней присоединился и дизайнер Иван Фролов, известный сотрудничеством с отечественными звездами и первой леди Еленой Зеленской.