10 октября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
10 октября в народном календаре отмечают день Савватия Пчельника. В этот день пчеловоды заканчивают все приготовления к зиме и убирают ульи.
Именины сегодня отмечают: Виктор, Игнат, Марк.
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Народные приметы 10 октября
– Сухая погода 10 октября – зима наступит поздно.
– Гроза на Савватия – зима будет бесснежной и достаточно теплой.
– Если шишек на елях и соснах 10 октября немного, то зима не будет холодной.
Что можно делать 10 октября
1. Сегодня идеальный день для решения важных вопросов. Будьте смелыми и не бойтесь экспериментировать.
Что нельзя делать 10 октября
1. Сегодня не стоит брать деньги в долг. Лучше подумайте о том, где вы можете подзаработать.
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