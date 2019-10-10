10 октября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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10 октября 2019 – какой праздник сегодня в Украине и что нельзя
Что можно и нельзя делать 10 октября / unsplash.com

10 октября в народном календаре отмечают день Савватия Пчельника. В этот день пчеловоды заканчивают все приготовления к зиме и убирают ульи.

Именины сегодня отмечают: Виктор, Игнат, Марк.

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Народные приметы 10 октября

– Сухая погода 10 октября – зима наступит поздно.

– Гроза на Савватия – зима будет бесснежной и достаточно теплой.

– Если шишек на елях и соснах 10 октября немного, то зима не будет холодной.

Что можно делать 10 октября

1. Сегодня идеальный день для решения важных вопросов. Будьте смелыми и не бойтесь экспериментировать.

Что нельзя делать 10 октября

1. Сегодня не стоит брать деньги в долг. Лучше подумайте о том, где вы можете подзаработать.

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Автор: Квитослава Туз
Теги: LifeStyle Традиции
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