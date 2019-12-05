10 самых популярных актеров по версии портала IMDb

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Рейтинг самых популярных актеров по версии IMDb / www.imdb.com

Меньше месяца остается до Нового 2020 года. Поэтому немало изданий делают итоги уходящего года и обнародуют рейтинги самых успешных звезд. Не отстает от традиций и популярный кинопортал IMDb.

На их официальном сайте появился рейтинг самых популярных актеров мира. Список представители IMDb составляли, основываясь на данных поисковой системы. Эксперты учли запросы больше 200 миллионов пользователей Сети, которые посетили сайт за последние 12 месяцев.

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В 2019 году возглавила престижный рейтинг актриса Бри Ларсон, сыгравшая главную роль Кэрол Денверс в фильме "Капитан Марвел". Именно ее имя чаще всего искали на кинопортале IMDb. Вторую ступенку заняла актриса Эрин Мориарти, а третью – знаменитая "мать драконов" Эмилия Кларк. Кто еще вошел в рейтинг – смотрите в списке.

10 самых популярных актеров по версии IMDb

1. Бри Ларсон

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LACMA GALA

Допис, поширений Brie (@brielarson)

2. Эрин Мориарти

3. Эмилия Кларк

4. Наоми Скотт

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Naomi Scott (@naomigscott)

5. Дакр Монтгомери

6. Закари Ливай

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Zachary Levi (@zacharylevi)

7. Киану Ривз

8. Роза Салазар

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Rosa Salazar (@rosasalazar)

9. Марго Робби

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Margot Robbie (@margot.robbie)

10. Хоакин Феникс

Интересно, что в 2018 году рейтинг возглавляли актеры Карен Гиллан, Брайс Даллас Ховард и Алисия Викандер.

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Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Кино рейтинги Голливуд
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