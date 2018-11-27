10 самых посещаемых городов мира в 2018 году: рейтинг

Международная компания Mastercard составила рейтинг и определила топ-20 городов, в которые на протяжении 2018 года состоялся крупнейший приток людей. Первую строчку в рейтинге занял город Бангкок, Таиланд.

Об этом сообщается на Business Insider.

Специалисты формируют рейтинг по количеству посетителей, которые тратят свои средства с помощью платежной карты Mastercard, и таким образом прогнозируют увеличение или уменьшение числа посетителей в последующие годы.

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В 2018 году город Бангкок в Таиланде посетило почти 22 миллиона иностранных посетителей. Эксперты отметили, что число туристов в этом году выросло на 9,6% и маловероятно, что оно снизится в следующем году, ведь столица Таиланда удерживается на первой позиции уже второй год.



Бангкок, Таиланд / Фото Wanaporn Yangsiri с Unsplash

Особенно отметилось также город Дубай в Объединенных Арабских Эмиратах, которое с точки зрения затрат посетителей также заняло первое место в рейтинге. Посетитель города тратит в течение одного дня около 537 долларов.

Предлагаем вашему вниманию 10 самых посещаемых городов мира в 2018 году, которые поражают своей красотой и культурой.

1. Бангкок, Таиланд – 21,98 миллионов туристов

2. Лондон, Великобритания – 20,42 миллионов туристов



Лондон, Великобритания / Фото Heidi Sandstrom с Unsplash

3. Париж, Франция – 17,95 миллионов туристов

4. Дубай, Объединенные Арабские Эмираты – 16,66 миллионов туристов

5. Сингапур – 14,47 миллионов туристов

6. Нью-Йорк, США – 13,67 миллионов туристов

7. Куала-Лумпур, Малайзия – 13,53 миллионов туристов



Куала-Лумпур, Малайзия / Фото Azlan Baharudin с Unsplash

8. Стамбул, Турция – 12,8 миллионов туристов

9. Токио, Япония – 12,12 миллионов туристов

10. Анталия, Турция – 11,27 миллионов туристов