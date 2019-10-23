10 самых сексуальных фото Изабель Гулар: горячая подборка 18+

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Изабель Гулар: самые сексуальные фото модели
Изабель Гулар: самые сексуальные фото модели / Instagram / @izabelgoulart

Изабель Гулар – бразильская супермодель, известная как одна из "ангелов" Victoria's Secret. Сегодня, 23 октября, она празднует свой 35 день рождения. Кроме привлекательных фотографий в журналах и кампаниях брендов, звезда является отличным блогером в сети Instagram, поэтому часто и охотно демонстрирует собственное видение стройного и здорового тела.

Девушке повезло сотрудничать со многими Домами моды, в частности с Valentino, Chanel, Stella McCartney. Также она снялась в культовом сериале "Спасатели Малибу". Изабель часто появлялась на обложках журналов Vogue», Esquire, GQ, и со временем о ней заговорили как об одной из самых красивых женщин в мире.

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Известно, что сердце бразильской модели пленил футболист Кевин Трапп. Сейчас влюбленная пара готовится к свадьбе.

В день рождения красавицы-бразильянки предлагаем к просмотру 10 самых сексуальных фото Изабель Гулар.

Ізабель Гулар
Изабель Гулар / Instagram / @izabelgoulart

Ізабель Гулар
Изабель Гулар / Instagram / @izabelgoulart

Ізабель Гулар
Изабель Гулар / Instagram / @izabelgoulart

Ізабель Гулар
Изабель Гулар / Instagram / @izabelgoulart

Ізабель Гулар
Изабель Гулар / Instagram / @izabelgoulart

Ізабель Гулар
Изабель Гулар / Instagram / @izabelgoulart

Ізабель Гулар
Изабель Гулар / Instagram / @izabelgoulart

Ізабель Гулар
Изабель Гулар / Instagram / @izabelgoulart

Ізабель Гулар
Изабель Гулар / Instagram / @izabelgoulart

Ізабель Гулар
Изабель Гулар / Instagram / @izabelgoulart

blog_ava
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Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Эротика Victoria's Secret Новости LifeStyle Мода
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