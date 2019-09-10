10 сентября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
10 сентября чтят память святой Анны Пророчицы и святого Саввы Крыпецкого. Анна родилась в Иерусалиме и была благочестивой вдовой, которая встретила Иисуса Христа еще в детском возрасте, когда Мария и Иосиф впервые пришли с ним в храм.
Именины сегодня празднуют: Анатолий, Алла, Арсений, Афанасий, Григорий, Денис, Захар, Инесса, Иосиф, Павел, Федор.
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Народные приметы на 10 сентября
– Теплая и сухая погода – к поздней зиме.
– Грозовые дожди – к теплой осени.
– до 10-сентября опали все листья с березы и осины – у урожайному следующему году.
– Листья берез желтые – много опят в лесу.
– Увидеть во сне усопших родственников – к счастливой семейной жизни.
– Встретить тещу – к беде.
Что можно делать 10 сентября
1. В этот день родственникам больных алкоголизмом надо молиться Моисею Мурину для быстрого исцеления больного.
2. Если продавец в этот день соберет в поле колоски и спрячет их – торговля будет успешной.
Что нельзя делать 10 сентября
1. Сегодня нельзя идти в лес, потому что можно легко заблудиться.