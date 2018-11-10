10 удивительных фото, снятых внутри музыкальных инструментов

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10 удивительных фото, снятых внутри музыкальных инструментов
10 удивительных фото, снятых внутри музыкальных инструментов / www.boredpanda.com

Румынский фотограф и художник Адриан Борда хоть не играет на музыкальных инструментах, но ему это не помешало показать всю красоту и гармонию внутри предметов. Свои фотографии автор выкладывает в соцсетях, и сторонники каждый раз фанатеют от того, как может выглядеть обычная скрипка или виолончель под кардинально иным ракурсом.

Об этом сообщают на Bored Panda.

Талантливый фотограф признается, что вдохновение фотографировать музыкальные инструменты пришло к нему в его родном городке в Румынии: "Я живу в городе Регин, Румыния, который еще также называют городом скрипок. Большинство скрипок в нашей стране сделано именно здесь. Я сюрреалистический художник, и много моих картин имеют мотивы скрипок".

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Автор фантастических фотографий добавил, что он почти не разбирается в музыкальных инструментах. Идея сделать необычные фото пришла тогда, когда предметы были сломаны и ремонтировались, в результате чего он мог разместить камеру внутри.

Это была действительно замечательная и интересная задача, чтобы создать правильную атмосферу внутри. Однажды я использовал древесную пыль, и лучшим светом была лампочка с потолка. Я перемещал виолончель по всему дому, чтобы играть под разными углами света. Я надеюсь, что серия продолжится, я планирую сфотографировать больше инструментов и других интересных предметов с необычных точек зрения,
– поделился фотограф.

Внутри виолончели:

Віолончель
Виолончель

Віолончель
Виолончель

Віолончель
Виолончель

Внутри саксофона:

Саксофон
Саксофон

Внутри гитары:

Гітара
Гитара

Внутри скрипки:

Скрипка
Скрипка

Скрипка
Скрипка

Скрипка
Скрипка

Скрипка
Скрипка

Скрипка
Скрипка

Больше работ фотографа вы можете посмотреть на его сайте.

Теги: LifeStyle Музыка Новости культуры Исскусство
Источник: Lifestyle
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