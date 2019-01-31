10YearsChallenge: как изменился театр на Подоле – красноречивые фото

В рамках популярного в сети флешмоба архитекторы напомнили, как здание театра на Подоле выглядело 10 лет назад и сравнили, как один из самых современных театров Украины выглядит сейчас.

Красноречивое фотосравнение в своем Facebook разместило бюро Drozdov&Partners, архитекторы которого и работали над проектом театра.

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10 лет назад здание самого театра еще с 90-х стояло недостроем на Андреевском спуске.

В 2019-м на его месте стоит многофункциональное здание, которое из "дворца" превратилось в "место для всех".

По замыслу архитекторов, в новом фасаде вместо неотесанного бетона, удачно совместили кирпич и облицованный металл.

Современный вид здания театра на Подоле в Киеве

Интерьер театра выполнен в стиле лофт: серые бетонные колонны, стены насыщенно-синего цвета и минимализм в мебели.

Театр на Подоле стал первым инклюзивным театром в Украине, который полностью оснащен для людей с инвалидностью, нарушениями зрения и слуха.

В конце 2018-го года Театр на Подоле и еще 6 проектов из Украины попали в список номинантов на получение престижной премии ЕС в области современной архитектуры – награды Мис ван дер Роэ.