#10YearsChallenge: как изменился театр на Подоле – красноречивые фото

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Современный вид театра на Подоле
Современный вид театра на Подоле / http://drozdov-partners.com

В рамках популярного в сети флешмоба архитекторы напомнили, как здание театра на Подоле выглядело 10 лет назад и сравнили, как один из самых современных театров Украины выглядит сейчас.

Красноречивое фотосравнение в своем  Facebook разместило бюро Drozdov&Partners, архитекторы которого и работали над проектом театра.

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10 лет назад здание самого театра еще с 90-х стояло недостроем на Андреевском спуске.

В 2019-м на его месте стоит многофункциональное здание, которое из "дворца" превратилось в "место для всех".

 

 

По замыслу архитекторов, в новом фасаде вместо неотесанного бетона, удачно совместили кирпич и облицованный металл.

театр на Подолі Київ

Современный вид здания театра на Подоле в Киеве

Интерьер театра выполнен в стиле лофт: серые бетонные колонны, стены насыщенно-синего цвета и минимализм в мебели.

 

 

Театр на Подоле стал первым инклюзивным театром в Украине, который полностью оснащен для людей с инвалидностью, нарушениями зрения и слуха.

В конце 2018-го года Театр на Подоле и еще 6 проектов из Украины попали в список номинантов на получение престижной премии ЕС в области современной архитектуры – награды Мис ван дер Роэ.

 

Теги: LifeStyle Новости Киева Архитектура Новости недвижимости Флешмоб Новости культуры
Источник: 24 канал
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