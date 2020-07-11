11 июля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
11 июля в народном календаре чествуют святого Германа и Сергея Валаамских – известных праведников и чудотворцев. Также в этот день у верующих заканчивается Петровский пост.
Именины сегодня отмечают: Иосиф, Герман, Сергей.
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Народные приметы на 11 июля
– Если кукушка ковать перестала, то зима будет ранняя.
– Погода безветренная, а лес шумит – к дождю.
– Вода в реках и колодцах прибывает – к ненастью.
– Сон с 10 на 11 июля может осуществиться на третий день. Если этого не произошло, то не стоит ждать его исполнения. Сновидение, увиденное в день 11 июля – пустое.
Что можно делать 11 июля
1. Беременной женщине в этот день надо быть доброй и искренней, проводить время в молитве и размышлениях о своем здоровье – тогда ребенок будет здоровым и счастливым.
2. Если в этот день дать обещание и выполнить его, то все плохое останется в прошлом.
Что нельзя делать 11 июля
1. Накануне дня Петра и Павла не рекомендуется быстро ложиться спать.
2. Нельзя сегодня косить крапиву.
3. Не рекомендуется в этот день стричь маленьких детей.
4. Желательно перенести операцию, ведь она пройдет неуспешно.
5. Не отдавайте в этот день долги, ведь можете "залезть" в еще большие.
6. Не спите днем, потому что голова будет болеть очень сильно.