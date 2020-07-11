11 июля в народном календаре чествуют святого Германа и Сергея Валаамских – известных праведников и чудотворцев. Также в этот день у верующих заканчивается Петровский пост.

Именины сегодня отмечают: Иосиф, Герман, Сергей.

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Народные приметы на 11 июля

– Если кукушка ковать перестала, то зима будет ранняя.

– Погода безветренная, а лес шумит – к дождю.

– Вода в реках и колодцах прибывает – к ненастью.

– Сон с 10 на 11 июля может осуществиться на третий день. Если этого не произошло, то не стоит ждать его исполнения. Сновидение, увиденное в день 11 июля – пустое.

Что можно делать 11 июля

1. Беременной женщине в этот день надо быть доброй и искренней, проводить время в молитве и размышлениях о своем здоровье – тогда ребенок будет здоровым и счастливым.

2. Если в этот день дать обещание и выполнить его, то все плохое останется в прошлом.

Что нельзя делать 11 июля

1. Накануне дня Петра и Павла не рекомендуется быстро ложиться спать.

2. Нельзя сегодня косить крапиву.

3. Не рекомендуется в этот день стричь маленьких детей.

4. Желательно перенести операцию, ведь она пройдет неуспешно.

5. Не отдавайте в этот день долги, ведь можете "залезть" в еще большие.

6. Не спите днем, потому что голова будет болеть очень сильно.