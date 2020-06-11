11 июня в народном календаре отмечается мученица Феодосия Колосяница. Такое название связано с тем, что до той поры начинает колоситься рожь.

Именины сегодня отмечают: Федот, Александра, Мария, Лука.

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Народные приметы на 11 июня

– Если много ржи появилось – насобираете в лесу много белых грибов.

– Если рожь цветет в нижней части – хлеб будет стоить дешево. С середины или сверху – то цена будет обычной или высокой.

– На Феодосию селяне отправлялись в поле и осматривали урожай ржи. Если сошли – это к добру. Большой радостью был налив колосья. А если всход был плохим, богатого урожая ждать не придется.

Что можно делать 11 июня

Можно заниматься легкой работой, вышивать или шить.

Что нельзя делать 11 июня