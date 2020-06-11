11 июня – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
11 июня в народном календаре отмечается мученица Феодосия Колосяница. Такое название связано с тем, что до той поры начинает колоситься рожь.
Именины сегодня отмечают: Федот, Александра, Мария, Лука.
Читайте также Выходные в июне 2020: сколько будут отдыхать украинцы
Народные приметы на 11 июня
– Если много ржи появилось – насобираете в лесу много белых грибов.
– Если рожь цветет в нижней части – хлеб будет стоить дешево. С середины или сверху – то цена будет обычной или высокой.
– На Феодосию селяне отправлялись в поле и осматривали урожай ржи. Если сошли – это к добру. Большой радостью был налив колосья. А если всход был плохим, богатого урожая ждать не придется.
Что можно делать 11 июня
- Можно заниматься легкой работой, вышивать или шить.
Что нельзя делать 11 июня
- Считается, что земля сегодня тяжелая, поэтому не стоит по ней прыгать.
- День Феодосии считается несчастливым днем. Поэтому без особых потребностей сегодня из дома не желательно выходить.