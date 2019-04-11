11 апреля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
11 апреля почетается береза. Ее называли деревом жизни, света и здоровья. Такое уважительное отношение к березе пришло с приходом христианства. По рассказам, именно под березой Богородица и Иисус прятались от непогоды. Свежим березовым соком поили больных. Считается, что этот напиток очищает кровь.
Береза любит искренних и добрых людей. Приходить к дереву лучше на рассвете. Оно снимает усталость, нейтрализует последствия повседневных стрессов, способствует восстановлению душевной гармонии. С деревом связано много примет. 11 апреля отмечается Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона и День лучших друзей.
Именины сегодня празднуют: Иван, Кирилл, Марк, Михаил.
Читайте также: Великий пост 2019: что можно есть и что не надо делать
Народные приметы на 11 апреля
– Береза посаженная возле дома, защищает его от молнии, отпугивает зло и привлекает благополучие в семье.
– Чтобы защитить жилье от молнии – ветви березы стоит сложить на чердаке.
– Много сока на березе – к дождливому лету.
– Сильный дождь – к урожаю овса.
– Много лебедей – к теплой весне.
– Сороки низко вьют гнезда – летом часто будут грозы.
– Облака быстро движутся в одну сторону – к жаркой погоде.
Что можно делать 11 апреля
1. В этот день принято убирать в доме и во дворе.
2. Слушайте свой собственный голос и интуицию. Не спешите с выводами и решениями. Это именно тот период, когда стоит несколько раз отмерить, а лишь потом – отрезать.
Что нельзя делать 11 апреля
1. Избегайте в этот день тяжелой и жирной пищи, поскольку она плохо повлияет на ваше самочувствие.
2. В этот день следует избегать любых хирургических вмешательств, а также перенесите пломбирование зубов на другой день, ведь результат может быть неудачным.