11 апреля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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11 апреля 2019 – какой праздник сегодня в Украине и что нельзя делать
Что можно и нельзя делать 11 апреля / xn----7sbab3bbulzjlg7dvg.xn--p1ai

11 апреля почетается береза. Ее называли деревом жизни, света и здоровья. Такое уважительное отношение к березе пришло с приходом христианства. По рассказам, именно под березой Богородица и Иисус прятались от непогоды. Свежим березовым соком поили больных. Считается, что этот напиток очищает кровь.

Береза ​​любит искренних и добрых людей. Приходить к дереву лучше на рассвете. Оно снимает усталость, нейтрализует последствия повседневных стрессов, способствует восстановлению душевной гармонии. С деревом связано много примет. 11 апреля отмечается Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона и День лучших друзей.

Именины сегодня празднуют: Иван, Кирилл, Марк, Михаил.

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Народные приметы на 11 апреля

– Береза ​​посаженная возле дома, защищает его от молнии, отпугивает зло и привлекает благополучие в семье.

– Чтобы защитить жилье от молнии – ветви березы стоит сложить на чердаке.

– Много сока на березе – к дождливому лету.

– Сильный дождь – к урожаю овса.

– Много лебедей – к теплой весне.

– Сороки низко вьют гнезда – летом часто будут грозы.

– Облака быстро движутся в одну сторону – к жаркой погоде.

Что можно делать 11 апреля

1. В этот день принято убирать в доме и во дворе.

2. Слушайте свой собственный голос и интуицию. Не спешите с выводами и решениями. Это именно тот период, когда стоит несколько раз отмерить, а лишь потом – отрезать.

Что нельзя делать 11 апреля

1. Избегайте в этот день тяжелой и жирной пищи, поскольку она плохо повлияет на ваше самочувствие.

2. В этот день следует избегать любых хирургических вмешательств, а также перенесите пломбирование зубов на другой день, ведь результат может быть неудачным.

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Теги: LifeStyle Традиции
Источник: LifeStyle 24
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