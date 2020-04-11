11 апреля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

11 апреля христиане празднуют Лазареву субботу. Это одно из знаковых чудес Иисуса Христа. Воскрешение Лазаря почитается церковью и отмечается ежегодно за день до Вербного воскресенья.

По истории Библии, в этот день Христос воскресил из мертвых праведного Лазаря. Именно после этого великого чуда, люди уверовали в Божью силу и прикладывали к ногам пальмовые ветви и собственную одежду.

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Лазареву субботу празднуют в шестую неделю Великого поста. Этот праздник тесно связано с Вербным воскресеньем, которое отмечают завтра, 12 апреля. А уже через неделю христиане празднуют светлое Воскресение Христово.

Именины сегодня празднуют: Иван, Кирилл, Марк, Михаил.



11 апреля отмечается Лазарева суббота

Народные приметы на 11 апреля

– По поведению змей судят в этот день о наступлении весны. Если они активно оставляют свои норы, то это означает, что началась настоящая весна и холода отступают, а значит можно сеять пшеницу.

– Много березового сока – лето дождливым будет.

– Многие лебедей 11 апреля – будет теплая весна.

– Сороки гнезда низко вьют – летом будут грозы.

– Галки стаями летают – скоро пойдет дождь.

– Ранний гром – к наступлению холодов.

Что можно делать 11 апреля

1. В этот день надо попросить Господа избавить больных людей от недугов.

2. Люды верят, что для того, чтобы уберечь свою семью от бед, стоит искренне молиться Богу для отпущения грехов.

3. Чтобы был хороший урожай гороха, его обязательно нужно посеять в Лазареву субботу.

Что нельзя делать 11 апреля

1. В Лазареву субботу нельзя заниматься тяжелым физическим трудом. В этот день надо подготовить душу к очищению и последней недели поста.

2. В этот день запрещено веселиться и пить крепкий алкоголь.

3. Нельзя в Лазареву субботу идти в лес, ведь там вас могут укусить змеи, которые активно вылезают из норок сей день.