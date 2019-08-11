11 августа – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

11 августа православная церковь чтит память святого мученика Каллиника Киликийского. Своими речами он многих обратил в христианство.

Именины сегодня празднуют: Александр, Вениамин, Клара, Константин, Николай, Роман, Серафима.

Читайте также: С днем рождения: красивые поздравления в прозе и стихах

Народные приметы на 11 августа

– Человек, который найдет куст малины в этот день, может загадать желание и попросить у растения помощи в его осуществлении.

– Туман стоит – можно надеяться на хороший сбор урожая ячменя и овса.

– Если заморозков 11 августа не будет, то в начале осени будет тепло.

– Туман 11 августа – неблагоприятное время для пчел.

Что можно делать 11 августа

1. Сегодня не сидите дома, а отправляйтесь в гости к своим друзьям и родственникам.

Что нельзя делать 11 августа

1. Не беритесь сегодня за любые вопросы, касающиеся денег.