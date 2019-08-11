11 августа – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
11 августа православная церковь чтит память святого мученика Каллиника Киликийского. Своими речами он многих обратил в христианство.
Именины сегодня празднуют: Александр, Вениамин, Клара, Константин, Николай, Роман, Серафима.
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Народные приметы на 11 августа
– Человек, который найдет куст малины в этот день, может загадать желание и попросить у растения помощи в его осуществлении.
– Туман стоит – можно надеяться на хороший сбор урожая ячменя и овса.
– Если заморозков 11 августа не будет, то в начале осени будет тепло.
– Туман 11 августа – неблагоприятное время для пчел.
Что можно делать 11 августа
1. Сегодня не сидите дома, а отправляйтесь в гости к своим друзьям и родственникам.
Что нельзя делать 11 августа
1. Не беритесь сегодня за любые вопросы, касающиеся денег.
Источник: LifeStyle 24
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