11 декабря – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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11 декабря 2018 – какой праздник в Украине и что нельзя делать 11 декабря 2018
Что можно и нельзя делать 11 декабря / Фото из свободных источников

11 декабря 2018 года чтят память трех святых – Василия, Стефана, Григория. Также сегодня отмечают Международный день танго.

Именины 11 декабря празднуют: Алексей, Андрей, Анна, Василий, Григорий, Даниил, Иван, Константин, Николай, Павел, Петр, Сергей, Степан, Тимофей, Федор.

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Народные приметы на 11 декабря:

– Если в этот день в окна прилетит сойка и начнет кричать, то это считается хорошим знаком.

– Целый день холодно и сухо – лето будет жарким и сухим.

– Если снег выпадет ночью – будет лежать, если днем – надолго не задержится.

– Сошла багровая заря – ждите больших ветров.

Что можно делать 11 декабря

1. На успех в делах помогает такое гадание: возьмите в кулак горсть монет и раскиньте. Если первой найдете самую мелкую – успеха не ждите, если же найдете гривну – ожидайте финансового взлета.

2. Прислушайтесь к советам окружающих, они вам обязательно помогут в решении важного вопроса.

Что нельзя делать 11 декабря

1. Сегодня нельзя ругаться. Постарайтесь сдерживать свои эмоции и будьте благоразумными.

2. Не занимайте ничего соседям, ведь можно отдать счастье.

Теги: Традиции LifeStyle Food and Drinks
Источник: 24 канал
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