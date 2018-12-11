11 декабря 2018 года чтят память трех святых – Василия, Стефана, Григория. Также сегодня отмечают Международный день танго.

Именины 11 декабря празднуют: Алексей, Андрей, Анна, Василий, Григорий, Даниил, Иван, Константин, Николай, Павел, Петр, Сергей, Степан, Тимофей, Федор.

Читайте также: Выходные в декабре 2018: какие праздничные дни ожидают украинцев

Народные приметы на 11 декабря:

– Если в этот день в окна прилетит сойка и начнет кричать, то это считается хорошим знаком.

– Целый день холодно и сухо – лето будет жарким и сухим.

– Если снег выпадет ночью – будет лежать, если днем – надолго не задержится.

– Сошла багровая заря – ждите больших ветров.

Что можно делать 11 декабря

1. На успех в делах помогает такое гадание: возьмите в кулак горсть монет и раскиньте. Если первой найдете самую мелкую – успеха не ждите, если же найдете гривну – ожидайте финансового взлета.

2. Прислушайтесь к советам окружающих, они вам обязательно помогут в решении важного вопроса.

Что нельзя делать 11 декабря

1. Сегодня нельзя ругаться. Постарайтесь сдерживать свои эмоции и будьте благоразумными.

2. Не занимайте ничего соседям, ведь можно отдать счастье.