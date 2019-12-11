11 декабря – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

11 декабря в народном календаре чтят память трех святых – Василия, Стефана, Григория. Также сегодня отмечают Международный день танго.

Именины сегодня отмечают: Алексей, Григорий, Даниил, Константин, Сергей, Тимофей, Федор.

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Народные приметы на 11 декабря

– Появилась багровая заря – ждите больших ветров.

– Если в этот день к окну прилетит сойка и начнет кричать, то это считается хорошим знаком.

– Целый день холодно и сухо – лето будет жарким и сухим.

– Если снег выпадет ночью – будет лежать, если днем ​​– надолго не задержится.

Что можно делать 11 декабря

1. Прислушайтесь к советам окружающих, они вам обязательно помогут в решении важного вопроса.

2. Для успеха в делах помогает такое гадание: возьмите в кулак горсть монет и раскиньте. Если первой найдете самую мелкую – успеха не ждите, если же найдете гривну – ожидайте финансового взлета.

Что нельзя делать 11 декабря

1. Не одалживайте ничего соседям, ведь можно отдать счастье.

2. Сегодня нельзя ругаться. Постарайтесь сдерживать свои эмоции и будьте благоразумными.