11 декабря в мире отмечают Международный день гор. Особенно любят этот день праздновать путешественники и ценители неземной красоты, которая открывается с вершин.

Среди альпинистов существует так называемый "Клуб семи вершин" – самые высокие вершины семи частей света. Восхождение на высочайшие вершины всех континентов среди любителей экстрима считается альпинистским вызовом.

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Поэтому все, кто покоряют самые высокие вершины, становятся членами этого неформального, но очень престижного среди альпинистов, клуба.



11 декабря в мире отмечают Международный день гор

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