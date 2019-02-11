11 февраля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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11 февраля 2019 – праздник в Украине и что нельзя делать 11 февраля 2019
Что можно и нельзя делать 11 февраля / www.1zoom.me

11 февраля 2019 года почитается память Святого Лаврентия и Игнатия Богоносца. Люди молятся им для избавления от болезней глаз. В народе говорят, что этот день является очень неприятным.

Именины сегодня празднуют: Герасим, Дмитрий, Иван, Игнатий, Константин, Леонтий, Роман, Юлиан.

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Народные приметы на 11 февраля

– Холодная погода – в августе будет очень жарко.

– Дует ветер – примета к тому, что год будет дождливым.

– Лес гудит и шумит 11 февраля – ждите оттепели.

Что можно делать 11 февраля

1. На ужин хозяйкам нужно печь пирожки с капустой. Считается, что они принесут счастье.

2. Если к вам пришли гости, то обязательно пригласите их в дом и угостите чем-нибудь вкусным. Тогда весь год в доме будет достаток.

Что нельзя делать 11 февраля

1. Не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом.

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Теги: LifeStyle Новости культуры Традиции
Источник: 24 канал
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