11 января - какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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11 января 2019 – праздник в Украине и что нельзя делать 11 января 2019
Что можно и нельзя делать 11 января / unsplash.com

11 января 2019 празднуют день Иосифа Обручника. В этот день чтят память 14 тысяч убитых младенцев, о смерти которых распорядился царь Ирод, управляющий Вифлеемом, для того чтобы выявить и умертвить младенца Иисуса Христа. Говорят, если человек родился 11 января, то он будет неуспешным и всегда будет сталкиваться с трудностями в жизни. В качестве оберега таким людям надо носить камень оникс.

Именины сегодня празднуют: Анна, Варвара, Георгий, Иван, Марк, Наталья.

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Народные приметы на 11 января:

– Если дует северный ветер, а на небе нет облаков, следовательно, вскоре придут сильные морозы.

– Снег падает с неба большими хлопьями – ожидайте вскоре оттепели.

– Мерцающие звезды на небе – к холодам.

– Если лес шумит, то по приметам, вскоре начнутся теплые дни.

– Если 11 января тепло, то и весна тоже будет теплой.

– Низкие облака предвещают серьезные холода.

Что можно делать 11 января

1. Если разжечь костер во дворе, то вместе с поленьями сгорят все неприятности и огорчения, тревоги и болезни, которые у вас накопились.

2. Этот день стоит провести со своей семьей. Говорят, если собраться всем вместе – семья будет дружная и прочная.

Что нельзя делать 11 января

1. Считается, что день Иосифа Обручника очень страшный, поэтому в темное время суток нельзя выходить из дома.

2. В этот день никому нельзя желать здоровья и счастья, ведь по поверью, все произойдет с точностью до наоборот.

Теги: LifeStyle Новости культуры Традиции
Источник: Lifestyle
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