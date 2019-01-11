11 января - какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

11 января 2019 празднуют день Иосифа Обручника. В этот день чтят память 14 тысяч убитых младенцев, о смерти которых распорядился царь Ирод, управляющий Вифлеемом, для того чтобы выявить и умертвить младенца Иисуса Христа. Говорят, если человек родился 11 января, то он будет неуспешным и всегда будет сталкиваться с трудностями в жизни. В качестве оберега таким людям надо носить камень оникс.

Именины сегодня празднуют: Анна, Варвара, Георгий, Иван, Марк, Наталья.

Читайте также: Гороскоп на 2019 год Желтой Свиньи: какие прогнозы подготовили астрологи для всех знаков зодиака

Народные приметы на 11 января:

– Если дует северный ветер, а на небе нет облаков, следовательно, вскоре придут сильные морозы.

– Снег падает с неба большими хлопьями – ожидайте вскоре оттепели.

– Мерцающие звезды на небе – к холодам.

– Если лес шумит, то по приметам, вскоре начнутся теплые дни.

– Если 11 января тепло, то и весна тоже будет теплой.

– Низкие облака предвещают серьезные холода.

Что можно делать 11 января

1. Если разжечь костер во дворе, то вместе с поленьями сгорят все неприятности и огорчения, тревоги и болезни, которые у вас накопились.

2. Этот день стоит провести со своей семьей. Говорят, если собраться всем вместе – семья будет дружная и прочная.

Что нельзя делать 11 января

1. Считается, что день Иосифа Обручника очень страшный, поэтому в темное время суток нельзя выходить из дома.

2. В этот день никому нельзя желать здоровья и счастья, ведь по поверью, все произойдет с точностью до наоборот.