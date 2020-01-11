11 января – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

11 января чтят память 14 тысяч убитых младенцев, убить которых дал распоряжение царь Ирод, управляющий Вифлеемом, для того чтобы обнаружить и умертвить младенца Иисуса Христа.

Именины сегодня празднуют: Георгий, Иван, Марк, Наталья.

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Народные приметы на 11 января

– Падает хлопьями снег – ждите оттепель.

– Если лес шумит, то вскоре начнутся теплые дни.

– Если дует северный ветер, а на небе нет облаков, то вскоре придут сильные морозы.

– Низкие облака предвещают суровые холода.

– Мерцающие звезды на небе – к холодам.

– Если 11 января тепло, то и весна тоже будет теплой.

Что можно делать 11 января

1. Этот день нужно провести со своей семьей. По поверью, если собраться всем вместе – семья будет дружной и крепкой.

2. Если разжечь костер на дворе, то таким образом вы избавитесь от всех неприятностей и огорчений.

Что нельзя делать 11 января

1. День Иосифа Обручника очень негативный, поэтому в темное время суток нельзя выходить из дома.

2. В этот день нельзя ссориться с близкими и родственниками.