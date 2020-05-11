11 мая – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
11 мая почитается память мучеников Дады, Максима и Квинтилиана. В народном календаре 11 мая получило название Максимов день.
Именины сегодня празднуют: Кирилл, Максим, Анна.
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Народные приметы на 11 мая
– Если на востоке на небе нет облаков – лето обещает быть солнечным.
– Если ночью много звезд и тепло – к обильному урожаю.
– Если на рассвете звезды сильно мерцают – будет дождь.
– Если поздно зацвели одуванчики – лето может быть засушливым.
Что можно делать 11 мая
- В этот день рекомендовано тайком заниматься благотворительностью. Ваша доброта вернется к вам сторицей.
Что нельзя делать 11 мая
- Сегодня не рекомендуется начинать любое лечение.
- Нельзя в этот день прокалывать уши, ведь они будут очень долго заживать.
- Не рассказывайте никому о своей помолвке, так как свадьба может так и не состояться.
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