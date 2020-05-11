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11 мая – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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11 мая 2020 праздник – какой сегодня праздник и что нельзя
Что можно и нельзя делать 11 мая / unsplash.com

11 мая почитается память мучеников Дады, Максима и Квинтилиана. В народном календаре 11 мая получило название Максимов день.

Именины сегодня празднуют: Кирилл, Максим, Анна.

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Народные приметы на 11 мая

– Если на востоке на небе нет облаков – лето обещает быть солнечным.

– Если ночью много звезд и тепло – к обильному урожаю.

– Если на рассвете звезды сильно мерцают – будет дождь.

– Если поздно зацвели одуванчики – лето может быть засушливым.

Что можно делать 11 мая

  1. В этот день рекомендовано тайком заниматься благотворительностью. Ваша доброта вернется к вам сторицей.

Что нельзя делать 11 мая

  1. Сегодня не рекомендуется начинать любое лечение.
  2. Нельзя в этот день прокалывать уши, ведь они будут очень долго заживать.
  3. Не рассказывайте никому о своей помолвке, так как свадьба может так и не состояться.
Автор: Квитослава Туз
Теги: LifeStyle Традиции
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