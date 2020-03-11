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11 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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11 марта в народном календаре отмечают Порфирия Позднего. Обычно в этот день устанавливалась хорошая весенняя погода. Что интересно, в этот день не рекомендуется знакомиться девушкам с парнями.

Именины сегодня отмечают: Николай, Иван.

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Народные приметы на 11 марта

– Перелетные птицы вернулись из теплых краев раньше – ждите обильного урожая зерновых культур.

– Если на 11 марта метет метель, то снег, по приметам, растает совсем скоро, а лето будет дождливым и прохладным.

– Звездное небо 11 марта – ждите летом засуху.

Что можно делать 11 марта

1. По традиции, если 11 марта испечь пирог с начинкой, то вас ждет богатый урожай.

2. Если помолитесь сегодня за успех на работе, то вскоре вас ждет повышение и рост в карьере.

Что нельзя делать 11 марта

1. Нельзя никому завидовать. Если вы сглазите человека, то сглаз вернется к вам бумерангом. 

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Автор: Квитослава Туз
Теги: LifeStyle Традиции
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