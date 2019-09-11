11 сентября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
11 сентября в народном календаре чествуют Иоанну Предтечу. Погиб Креститель мученической смертью, ведь в период царствования Ирода ему отсекли голову.
Именины сегодня отмечают: Иван.
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Народные приметы на 11 сентября
– Если на Ивана журавли на юг полетели, то зима будет ранней.
– Лебедя увидеть в небе – к снегу, а гуся – к дождю.
– Гром гремит – осень будет теплой.
– Если в этот день болит голова, то надо помолиться Иоанну Предтече, чтобы боль отступила.
Что можно делать 11 сентября
1. В народе известен не только как Креститель, но и как помощник в лечении болезней глаз, о чем и молились ему в этот день.
2. Обездоленным и бедным людям нужно дать милостыню.
3. Если ребенок родился в этот день, то его обязательно надо назвать Иваном.
3. Одиноким людям, которые хотят привлечь вторую половинку в личной жизни, надо пойти в церковь к литургию.
Что нельзя делать 11 сентября
1. Нельзя есть ничего, что имеет круглую форму.
2. Сегодня нельзя ничего рубить и резать.
3. Не рекомендуется в этот день шить и вышивать.