11 сентября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

11 сентября в народном календаре чествуют Иоанну Предтечу. Погиб Креститель мученической смертью, ведь в период царствования Ирода ему отсекли голову.

Именины сегодня отмечают: Иван.

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Народные приметы на 11 сентября

– Если на Ивана журавли на юг полетели, то зима будет ранней.

– Лебедя увидеть в небе – к снегу, а гуся – к дождю.

– Гром гремит – осень будет теплой.

– Если в этот день болит голова, то надо помолиться Иоанну Предтече, чтобы боль отступила.

Что можно делать 11 сентября

1. В народе известен не только как Креститель, но и как помощник в лечении болезней глаз, о чем и молились ему в этот день.

2. Обездоленным и бедным людям нужно дать милостыню.

3. Если ребенок родился в этот день, то его обязательно надо назвать Иваном.

3. Одиноким людям, которые хотят привлечь вторую половинку в личной жизни, надо пойти в церковь к литургию.

Что нельзя делать 11 сентября

1. Нельзя есть ничего, что имеет круглую форму.

2. Сегодня нельзя ничего рубить и резать.

3. Не рекомендуется в этот день шить и вышивать.