11 тысяч долларов за платье: Приянка Чопра ошеломила дорогим нарядом

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Приянка Чопра примеряла платье за 11 тысяч долларов
Приянка Чопра примеряла платье за 11 тысяч долларов / www.gettyimages.com

Голливудская актриса Приянка Чопра, которая вышла замуж за музыканта Ника Джонаса, продолжает покорять мир эффектными выходами. На одну из вечеринок звезда пришла в роскошном платье, стоимость которого достигала 11 тысяч долларов.

Приянка Чопра – одна из желанных гостей любого светского мероприятия. После ее сказочных свадебных церемоний с Ником Джонасом, которые прошли в зимой 2018 года, весь мир с восторгом наблюдает за ее публичными выходами.

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На днях очаровательная Приянка посетила вечеринку журнала Vanity Fair, где засветила дорогое платье. Вечерний наряд она выбрала из коллекции знаменитого бренда Oscar de la Renta, а его стоимость оценивается в около 11 тысяч долларов. Платье Приянки Чопры было действительно роскошным: дизайнеры сшили его из кружевной красной ткани, на которой виднелись большие цветы, и дополнили одежду бархатным поясом. Чувственность бретелек добавили женственности образу актрисы.

Потрясающий образ Приянка Чопра дополнила туфлями-лодочками и серьгами, подобранными под цвет наряда.

Пріянка Чопра
Приянка Чопра / Фото: Getty Images

Относительно макияжа, то звезда решила сделать акцент на бордовые губы. Выглядела актриса великолепно, что отметили все зарубежные глянцы. 

Стильний макіяж Пріянки Чопри
Стильный макияж Приянки Чопры / Фото: Getty Images

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Голливуд Приянка Чопра Стиль и мода
Источник: LifeStyle 24
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