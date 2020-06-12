12 июня в народном календаре отмечается день памяти преподобного Исаакия исповедника, игумена Долмацкого.

Именины сегодня отмечают: Исаак, Ян, Антонина.

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Народные приметы на 12 июня

– Убивать пресмыкающихся в этот день – к неудачам и болезням.

– Сегодняшний день благоприятен для посадки бобов.

– Если пауки в этот день плетут много паутины – погода вскоре изменится.

Что можно делать 12 июня

Если в этот день увидите человека, которого любите, значит любовь будет счастливой и длинной. Поэтому проводите этот день с дорогими для вас людьми.

Что нельзя делать 12 июня

Сегодняшний день еще называют змеевиком. Говорят, что в этот день чаще всего кусают пресмыкающиеся. Поэтому, чтобы не подвергаться опасности, не ходите там, где есть высокие травы, ведь можно встретить змею. В этот день опасно убивать змей, ведь славяне верили, что змеиные родственники обязательно будут мстить, и спасти от змеиного яда человека не сможет ни один знахарь.



12 июня остерегайтесь мест в которых могут быть змеи