12 июня – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
12 июня в народном календаре отмечается день памяти преподобного Исаакия исповедника, игумена Долмацкого.
Именины сегодня отмечают: Исаак, Ян, Антонина.
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Народные приметы на 12 июня
– Убивать пресмыкающихся в этот день – к неудачам и болезням.
– Сегодняшний день благоприятен для посадки бобов.
– Если пауки в этот день плетут много паутины – погода вскоре изменится.
Что можно делать 12 июня
- Если в этот день увидите человека, которого любите, значит любовь будет счастливой и длинной. Поэтому проводите этот день с дорогими для вас людьми.
Что нельзя делать 12 июня
- Сегодняшний день еще называют змеевиком. Говорят, что в этот день чаще всего кусают пресмыкающиеся. Поэтому, чтобы не подвергаться опасности, не ходите там, где есть высокие травы, ведь можно встретить змею.
- В этот день опасно убивать змей, ведь славяне верили, что змеиные родственники обязательно будут мстить, и спасти от змеиного яда человека не сможет ни один знахарь.
12 июня остерегайтесь мест в которых могут быть змеи
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