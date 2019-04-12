12 апреля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
12 апреля 2019 года чествуют преподобного Иоанна Лествичника. После 19 лет монашества он ушел в безлюдное место, где провел 40 лет в молитвах и посте.
Именины сегодня празднуют: Иван.
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Народные приметы на 12 апреля
– Одуванчики цветут – лето будет коротким
– Много дождей в апреле – примета того, что летом можно будет собрать много грибов.
– Быки и коровы задирают головы вверх, спят днем и почти не пьют – примета к тому, что скоро будет дождь.
– Гуси летят высоко – будет много дождей весной и летом.
Что можно делать 12 апреля
1. Сегодня смело отправляйтесь в путешествия.
2. Рекомендуется в этот день завершить все запланированные ранее дела.
Что нельзя делать 12 апреля
1. В этот день нельзя много работать и выполнять тяжелые домашние дела.
2. В этот день категорически запрещены ссоры в семье.