12 апреля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

12 апреля 2019 года чествуют преподобного Иоанна Лествичника. После 19 лет монашества он ушел в безлюдное место, где провел 40 лет в молитвах и посте.

Именины сегодня празднуют: Иван.

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Народные приметы на 12 апреля

– Одуванчики цветут – лето будет коротким

– Много дождей в апреле – примета того, что летом можно будет собрать много грибов.

– Быки и коровы задирают головы вверх, спят днем и почти не пьют – примета к тому, что скоро будет дождь.

– Гуси летят высоко – будет много дождей весной и летом.

Что можно делать 12 апреля

1. Сегодня смело отправляйтесь в путешествия.

2. Рекомендуется в этот день завершить все запланированные ранее дела.

Что нельзя делать 12 апреля

1. В этот день нельзя много работать и выполнять тяжелые домашние дела.

2. В этот день категорически запрещены ссоры в семье.