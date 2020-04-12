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12 апреля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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Что можно и нельзя делать 12 апреля / Иванковичи

12 апреля христиане празднуют Вербное воскресенье. Этот день ежегодно приходится на последнее воскресенье шестой недели Великого поста. В Вербное воскресенье верующие традиционно идут в церковь, чтобы освятить ветки вербы.

Именины сегодня празднует Иван.

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Народные приметы на 12 апреля

– Если в Вербное воскресенье тепло и сухо – летом ожидайте большой урожай фруктов.

– Дует ветер – ждите холодного лета.

– Если "ударить" родственников веточкой вербы – до конца года все будут здоровы.

– Если съесть "котик" освященной вербы – осуществится ваша заветная мечта.


12 апреля христиане празднуют Вербное воскресенье

Что можно делать 12 апреля

1. После церкви можно отнести освященные ветки вербы на кладбище, если у вас есть умершие родственники.

2. В этот день надо очистить свои помыслы от дурных мыслей. Священники рекомендуют подготовиться к последней неделе строгого Великого поста.

3. На Вербное воскресенье надо подумать о дорогом человеке. По приметам, он должен прийти в гости.

4. Если посадить комнатное растение на Вербное воскресенье – в дом придет достаток.

Что нельзя делать 12 апреля

1. В Вербное воскресенье нельзя шить, вышивать, убирать и заниматься тяжелым физическим трудом.

Автор: Квитослава Туз
Теги: LifeStyle Пасха Религия Традиции
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