12 августа – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

12 августа почитается память святого Иоанна Воина. Сегодня мощи Иоанна считаются чудотворными.

Именины сегодня отмечают: Агния, Ангелина, Валентин, Герман, Иван, Максим, Павел.

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Народные приметы на 12 августа

– Ненастный и ветреный день – ждите затяжных дождей.

– Прохладная и пасмурная погода – в ближайшие дни будет сухо, и осадки не предусматриваются.

– Мелкий дождь идет 12 августа – жди дождливую погоду на ближайшие дни.

Что можно делать 12 августа

1. Принято молиться Иоанну 12 августа, чтобы попросить справедливости, если человеку нанесли оскорбление, или у него случилось горе.

2. Сегодня также надо молиться о возвращении утраченного или похищенного.

3. В этот день нужно много работать, чтобы во все последующие дни быть бодрым.

Что нельзя делать 12 августа

1. В магазины отправляться не стоит – можете накупить лишнего и нанести вред своему бюджету.

2. Постарайтесь избегать сплетен и пустых разговоров.