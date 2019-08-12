12 августа – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
12 августа почитается память святого Иоанна Воина. Сегодня мощи Иоанна считаются чудотворными.
Именины сегодня отмечают: Агния, Ангелина, Валентин, Герман, Иван, Максим, Павел.
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Народные приметы на 12 августа
– Ненастный и ветреный день – ждите затяжных дождей.
– Прохладная и пасмурная погода – в ближайшие дни будет сухо, и осадки не предусматриваются.
– Мелкий дождь идет 12 августа – жди дождливую погоду на ближайшие дни.
Что можно делать 12 августа
1. Принято молиться Иоанну 12 августа, чтобы попросить справедливости, если человеку нанесли оскорбление, или у него случилось горе.
2. Сегодня также надо молиться о возвращении утраченного или похищенного.
3. В этот день нужно много работать, чтобы во все последующие дни быть бодрым.
Что нельзя делать 12 августа
1. В магазины отправляться не стоит – можете накупить лишнего и нанести вред своему бюджету.
2. Постарайтесь избегать сплетен и пустых разговоров.