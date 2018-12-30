12 блюд на Рождество 2019: рецепты – что готовят на Сочельник

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12 блюд на Рождество 2019 в Украине: рецепты блюд - что готовят на Сочельник
12 блюд на Сочельник: рецепты / 24 Канал

Сочельник, 6 января, в 2019 году приходится на воскресенье. Поэтому у украинцев будет целый выходной, чтобы без суеты приготовить ужин. Сайт "24" подготовил рецепты 12 постных блюд на Сочельник.

Сочельник (Святвечер)  – ужин перед Рождеством, который приходится на последний день Рождественского поста. Вечером 6 января, с появлением первой звезды на небе, вся семья собирается за Святой вечерей. На столе обязательно должны стоять 12 постных блюд на Сочельник. Четкого списка блюд – нет. Но обязательными считаются: кутья, узвар, борщ, вареники и выпечка.

Сайт "24" подготовил спецпроект "12 блюд на Святвечер". Здесь вы найдете рецепты 12 постных блюд с фото. Каждое из этих блюд вы легко сможете приготовить дома.

Что приготовить на Сочельник

В нашем спецпроекте вы найдете рецепты приготовления традиционных блюд – кутьи, вареников и пампушек, а также других постных блюд, которые прекрасно подойдут для празднования Сочельника. К примеру: рецепт приготовления фалафеля и рецепт запеченной дорадо.

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Все блюда на Святвечер готовят из постных продуктов – без мяса и молочных продуктов. Но такие блюда тоже могут быть очень вкусными и полезными! Например, рецепт тушеной капусты с грибами и рецепт фасоли. Эти блюда можно готовить не только перед Рождеством, но и в течение всей зимы. Ведь все продукты – доступные и недорогие зимой, а блюда из них – прекрасно заменят летние салаты из свежих овощей и фруктов.

12 страв на Святвечір
Рецепты 12 постных блюд на Сочельник (фото: M&M Photography)

Все рецепты блюд на Святвечер готовят из доступных продуктов – здесь нет дорогих экзотических овощей. Также за счет того, что все продукты сезонные, они очень полезные и в них нет вредных консервантов. Таким же принципом стоит пользоваться всю зиму, если вы хотите быть здоровым.

Рецепт кутьи

Предлагаем вам рецепт традиционной кутьи с орехами, маком и изюмом. Кутья получается очень наваристая и вкусная. Если хотите сделать ее еще лучше – добавьте во время приготовления не воду, а компот из сухофруктов. В спецпроекте предлагаем рецепт постных вареников с картошкой. Но по желанию вы можете готовить вареники с капустой, или сладкие вареники с вишней. Также есть рецепт пампушек – начинку выбирайте на собственный вкус: какао, варенье или мак. Получится очень вкусно в любом случае!

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Ингредиенты:

  • пшеница – 200 г
  • изюм – 50 г
  • мак – 50 г
  • грецкие орехи – 50 г
  • мёд – 100 г

Замочите зерна пшеницы на 10-12 часов в холодной воде. Слейте воду, промойте зерна, залейте чистой холодной водой и ставьте пшеницу вариться. Варите 30-40 минут: пшеница должна стать мягкой, но не потерять упругость. Изюм и мак предварительно замочите в горячей воде. Маку нужно полчаса, изюму – до 15 минут. Грецкие орехи перебейте в блендере. По желанию, вы можете их просто мелко нарезать. Смешайте мак, дробленые орехи, изюм мед, пшеницу и хорошо вымешайте.

Больше рецептов блюд на Сочельник – читайте в спецпроекте сайта "24": 12 блюд на Сочельник

Вкусной кутьи и счастливого Рождества!

Теги: Новости Украины Религия LifeStyle Food and Drinks Новости культуры Рождество Традиции
Источник: 24 Канал
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