12 декабря 2018 года почитается память святого Парамона. Именно в этот день люди в старину пытались предсказать погоду на всю зиму. Каким будет день 12 декабря, такой и останется погода до конца зимы. В народе этот день называют Калита. Он считается праздником парней, поскольку ночью ребятам разрешено безобразничать и шкодничать.

Также в этот день проходит Андреевская ночь, которая помогает незамужним девушкам узнать свою будущую судьбу: придется ли еще год сидеть в девках, или на счастливицу ждет удачное замужество. Однако, гадать надо в ночь перед праздником, с 12 на 13 декабря.

Именины 12 декабря празднуют: Даниил, Денис, Иван, Николай, Федор.

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Народные приметы на 12 декабря:

– Пошел в этот день снег – скоро будет метель.

– Если еще до сих пор не выпал снег, то до 19 декабря будут сильные морозы.

– По карпатским поверьям, в ночь на Андрея, ведьмы могли коров лишить молока. Следовательно, мужчины всю ночь жгли ритуальные костры.

Что можно делать 12 декабря

1. В Этот день одолжите что-нибудь у соседей: спички, соль или хлеб. Таким образом вы привлечете к себе удачу на весь следующий год.

2. В питании придерживайтесь золотой середины: не переедайте и не голодайте. Уменьшите употребление соли и острых специй. Пейте сегодня чай из мелиссы.

3. Кормите в этот день кур гречкой из правой руки, так они будут лучше нестись.

4. Сегодня вечером девушки могут использовать разнообразные гадания, чтобы узнать свою судьбу.

5. Сегодня парням разрешается шкодничать в ночь с 12 на 13 декабря. Что бы они ни сделали, им все прощают. Обычно, в Андреевскую ночь ребята могут снимать ворота с дворов тех девушек, которые им по нраву.

Гадание в Андреевскую ночь

1. Несколько девушек должны взять правый сапог и ставить его поочередно от стены до двери. Чей сапог первым "перейдет порог, та девушка первой выйдет замуж.

2. Вечером перед празднованием Андреевской ночи попросите подруг написать имена парней на листах бумаги. Когда будете ложиться спать, положите под подушку, а утром вытяните имя своего суженого.

3. Девушке надо выбежать на улицу и спросить имя первого встречного. Говорят, что именно такое имя будет носить будущий муж.



Гадание в Андреевскую ночь

4. Возьмите сосуд и насыпьте туда любое зерно, опустите разные кольца: золотое, серебряное, с драгоценным камнем и простое. Перемешайте так, чтобы не было видно ни одного из них. Закройте глаза и потяните кольцо. Если вытащили серебряное – встретите вторую половинку, золотое – выйдете замуж, с камушком – будете любимой, простое – еще год будете искать свою судьбу.

5. Девушки в этот вечер должны слепить вареники или пирожки. Каждая из девушек должна выставить свой особенный вареник в ряд и позвать домашнего любимца. Чей вареник домашний любимец быстрее съест, та девушка первой выйдет замуж.

Что нельзя делать 12 декабря

1. Никому не доказывайте сегодня свою правоту и не драматизируйте ситуацию. Просто смолчите, а правда все равно останется на вашей стороне.

2. Не занимайтесь гаданием, которое является опасным для жизни.