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12 дней вне цивилизации: как Джаред Лето отреагировал на пандемию коронавируса

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В то время, как весь мир был охвачен паникой из-за стремительного распространения коронавируса, 48-летний американский музыкант и актер восстанавливал свое эмоциональное здоровье в пустыне. Только вернувшись после 12-дневной медитации, Джаред Лето узнал о пандемии.

Звездные коллеги Джареда Лето изо дня в день отменяют запланированные мероприятия, остаются на вынужденном карантине и помогают материально тем, кто попал под вспышку вируса. Однако для американского артиста события последних недель стали настоящим открытием.

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Как сообщил Джаред Лето в своем твиттере, вчера, 16 марта, он вернулся к полноценной жизни в цивилизации. Дело в том, что последние 12 дней он провел в медитации в пустыне. Актер был изолирован от внешнего мира и только сейчас узнал, что большинство стран охватила пандемия коронавируса.

Вау. 12 дней назад я начал медитацию в тишине посреди пустыни. Мы были полностью изолированы от мира. Никаких телефонов, средств коммуникации. И даже не подозревали, что происходит за пределами этой пустыни. Все так изменилось,
– прокомментировал Джаред Лето.

Он отметил, что ему постоянно приходят сообщения от друзей, которые постепенно вводят его в суть последних событий. Сам звездный артист поспешил уберечь фанатов от угрозы заболевания и посоветовал сохранять спокойствие: "Отправляю вам положительную энергию. Оставайтесь дома в безопасности".

Заметим, что по состоянию на 17 марта от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 7 174 человек. Общее количество инфицированных – 182 764 человек по всему миру. Впрочем, есть и хорошие новости – выздоровели более 79 тысяч человек.

коронавірус
Советы, как уберечь себя от инфицирования Covid-19 / Инфографика 24 канала

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Автор: Марина Джура
Теги: Новости LifeStyle Коронавирус Covid-19 LifeStyle
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