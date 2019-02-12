12 февраля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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12 февраля 2019 – праздник в Украине и что нельзя делать 12 февраля 2019
Что можно и нельзя делать 12 февраля / www.1zoom.ru

12 февраля 2019 года отмечают праздник Трех Святых: Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого. Три архиепископа стали известны своими проповедями и религиозными произведениями.

Именины сегодня празднуют: Василий, Владимир, Григорий, Иван, Максим, Петр, Степан, Федор.

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Народные приметы на 12 февраля

– Красная луна – к сильному ветру.

- Поднялся ветер - к сырому году.

– Деревья инеем покрылись – к теплу.

– Подул северный ветер, а облаков нет – к сильному похолоданию.

– Снегирь скрипит – к снегу, метели и слякоти.

Что можно делать 12 февраля

1. Если в этот день поставить за порог обувь, можно избежать ссор в семье на целый год.

2. Рекомендовано в этот день строить планы на будущее. Каждое запланированное событие имеет шанс на успех.

3. Поссорившимся людям обязательно надо помириться, иначе в распрях останутся еще как минимум на год.

Что нельзя делать 12 февраля

1. На Трех Святых категорически нельзя шить и вязать.

2. Мужчинам в этот день не рекомендуется выполнять любую тяжелую физическую работу.

3. По поверью, в этот день не желательно ревновать и злиться.

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Теги: LifeStyle Новости культуры Традиции
Источник: 24 канал
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