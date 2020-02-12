12 февраля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

12 февраля в народном календаре отмечают праздник Трех Святителей: Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого. Три архиепископа – Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст – еще при жизни снискали себе славу своей святостью, спасенными проповедями и религиозными произведениями.

Именины сегодня празднуют: Василий, Владимир, Григорий, Иван, Максим, Петр, Федор.

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Народные приметы на 12 февраля

– Деревья покрылись инеем – к теплу.

– Подул северный ветер, а облаков нет – к сильному похолоданию.

– Снегирь скрипит – к снегу, метели и слякоти.

– Красная луна – к сильному ветру.

– Поднялся ветер – к сырому году.

Что можно делать 12 февраля

1. Если сегодня начать лечить серьезную болезнь, то можно рассчитывать на благоприятный результат.

​2. Ставьте в этот день деньги на кухонный стол. По поверью, в вашу жизнь должен прийти значительный поток денег.

3. В этот день надо пойти в церковь, помянуть умерших родственников и посетить их могилы.

Что нельзя делать 12 февраля

1. На Трех Святых категорически нельзя шить и вязать.

2. Мужчинам в этот день не рекомендуется выполнять любую тяжелую физическую работу.

​3. В этот день не рекомендуется отправляться в дальнюю дорогу. Однако отправляясь в путь, прислушивайтесь к своим ощущениям. Если на душе легко, то дорога будет приятной. Если чувствуете беспокойство, то случится неприятность.