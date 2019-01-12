12 января – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

12 января 2019 года чествуют День Анисии зимней. В этот день принято ходить друг к другу в гости. На столе обязательно должны быть разнообразные лакомства.

Именины сегодня празднуют: Ирина, Лев, Макар, Мария.

Народные приметы на 12 января:

– Считается, что если на Анисии дует ветер с юга, то весь год будет урожайным, а лето теплым.

– На Анисию идет снег – ожидайте летом сильных дождей.

– Если на Анисию воробей громко чирикает– ждите скорой оттепели.

– Увидеть в ночь на 12 января сон, который связан с землей, обещает смерть.

– Если в ночь с 11 на 12 января снится свадьба или поцелуй, то это предвещает ссору в семье.

– Днем ясно – скоро наступит потепление.

Что можно делать 12 января

1. На Анисии надо молиться о лечении желудочных болезней.

Что нельзя делать 12 января

1. В этот день ни в коем случае нельзя поднимать платок, который будет лежать на дороге, ведь накличете на свою жизнь беду.

2. Не принимайте никаких подарков в этот день от чужих людей.

3. На Анисии нельзя ни вязать, ни шить – к несчастью.