12 января – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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12 января 2019 – праздник в Украине и что нельзя делать 12 января 2019
Что можно и нельзя делать 12 января / unsplash.com

12 января 2019 года чествуют День Анисии зимней. В этот день принято ходить друг к другу в гости. На столе обязательно должны быть разнообразные лакомства.

Именины сегодня празднуют: Ирина, Лев, Макар, Мария.

Народные приметы на 12 января:

– Считается, что если на Анисии дует ветер с юга, то весь год будет урожайным, а лето теплым.

– На Анисию идет снег – ожидайте летом сильных дождей.

– Если на Анисию воробей громко чирикает– ждите скорой оттепели.

– Увидеть в ночь на 12 января сон, который связан с землей, обещает смерть.

– Если в ночь с 11 на 12 января снится свадьба или поцелуй, то это предвещает ссору в семье.

– Днем ясно – скоро наступит потепление.

Что можно делать 12 января

1. На Анисии надо молиться о лечении желудочных болезней.

Что нельзя делать 12 января

1. В этот день ни в коем случае нельзя поднимать платок, который будет лежать на дороге, ведь накличете на свою жизнь беду.

2. Не принимайте никаких подарков в этот день от чужих людей.

3. На Анисии нельзя ни вязать, ни шить – к несчастью.

Теги: LifeStyle Новости культуры Традиции
Источник: 24 канал
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