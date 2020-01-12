12 января – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
12 января отмечают день Анисии зимней. В этот день принято ходить друг к другу в гости, а на столе обязательно должны быть разнообразные вкусности.
Именины сегодня отмечают: Лев, Макар, Ирина.
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Народные приметы на 12 января
– Если на Анисия дует ветер с юга, то год будет урожайным, а лето теплым.
– В этот день идет снег – ждите летом на сильные дожди.
– На Анисия воробей громко чирикает – ждите скорой оттепели.
– Увидеть в ночь на 12 января сон, который связан с землей – к смерти.
– Если в ночь с 11 на 12 января снится свадьба или поцелуй, то это предвещает ссору в семье.
– Днем ясно – скоро наступит потепление.
Что можно делать 12 января
1. Анисии надо молиться, если у вас есть желудочная болезнь.
Что нельзя делать 12 января
1. В этот день нельзя ни вязать, ни шить, ведь вас может постичь несчастье.
2. На Анисии ни в коем случае нельзя поднимать платок, который будет лежать на дороге, потому что накличете в свою жизнь беду.
2. Не принимайте никаких подарков в этот день от чужих людей.