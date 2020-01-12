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12 января – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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Что можно и нельзя делать 12 января / Фото из открытых источников

12 января отмечают день Анисии зимней. В этот день принято ходить друг к другу в гости, а на столе обязательно должны быть разнообразные вкусности.

Именины сегодня отмечают: Лев, Макар, Ирина.

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Народные приметы на 12 января

– Если на Анисия дует ветер с юга, то год будет урожайным, а лето теплым.

– В этот день идет снег – ждите летом на сильные дожди.

– На Анисия воробей громко чирикает – ждите скорой оттепели.

– Увидеть в ночь на 12 января сон, который связан с землей – к смерти.

– Если в ночь с 11 на 12 января снится свадьба или поцелуй, то это предвещает ссору в семье.

– Днем ясно – скоро наступит потепление.

Что можно делать 12 января

1. Анисии надо молиться, если у вас есть желудочная болезнь.

Что нельзя делать 12 января

1. В этот день нельзя ни вязать, ни шить, ведь вас может постичь несчастье.

2. На Анисии ни в коем случае нельзя поднимать платок, который будет лежать на дороге, потому что накличете в свою жизнь беду.

2. Не принимайте никаких подарков в этот день от чужих людей.

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Автор: Квитослава Туз
Теги: LifeStyle Традиции
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