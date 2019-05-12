12 мая – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

12 мая 2019 года отмечают День девяти мучеников. В этот день обращаются к святым за помощью об исцелении больных.

Лечатся 12 мая травами и молитвами. Издавна существует легенда, согласно которой, перед тем, как создать человека, Бог нарисовал на песке его силуэт, но сразу появилась нечистая сила и сделала в фигуре 77 дырочек в виде ран. Тогда Бог сказал нечистому, что он создаст 11 целебных трав от 77 ран. Согласно народным верованиям, человек может заболеть в течение жизни 77 болезнями и для каждой из них найдет лечебное средство. Однако очень важно собрать растения в определенное время, соблюдая специальные правила. 12 мая – день, когда можно собирать растения и готовить из них лекарства.

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12 мая также отмечают Международный день медсестры, Всемирный день танца живота, Всемирный день мигрирующих птиц, День неожиданных находок, День любования природой, День Чебурашки.

Именины сегодня отмечают: Арсений, Василий, Иван.

Народные приметы на 12 мая

– Восход солнца яркий и ясный – лето будет теплым.

– Звездное небо ночью 12 мая предвещает богатый урожай.

– Муравьи 12 мая переселяются в сухое место – совсем скоро пойдет дождь.

– Много жуков – ждите засухи.

– Слышать крик иволги – скоро пойдет дождь.

– Ясный восход солнца предвещает теплое лето, теплый вечер и звездная ночь – богатый урожай.

– Молния перед дождем 12 мая – осадки будут идти долго.

Что можно делать 12 мая

1. Сегодня следует молиться святым, просить здоровья для родных и близких.

Что нельзя делать 12 мая

1. В этот день нельзя выглядывать из окна, ведь можно навлечь беду.