12 мая – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
12 мая в народном календаре отмечают День девяти мучеников. В этот день обращаются к святым за помощью в исцелении больных. Также 12 мая отмечается Международный день медсестры.
В день девяти мучеников лечатся травами и молитвами. По легенде, когда Бог нарисовал на песке силуэт человека, то сразу появилась нечистая сила, которая проделала в фигуре 77 дыр в виде ран.
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Тогда Бог сказал нечистому, что он создаст 11 целебных трав от 77 ран. По народным верованиям, человек может заболеть в течение жизни 77 болезнями и для каждой из них найдет лечебное средство. Однако очень важно собирать растения в определенное время, соблюдая специальные правила. 12 мая – день, когда можно собирать растения и готовить из них лекарства.
Именины сегодня отмечают: Арсений, Иван.
Народные приметы на 12 мая
– Восход солнца яркий и ясный – лето будет теплым.
– Звездное небо ночью 12 мая предвещает богатый урожай.
– Муравьи 12 мая переселяются в сухое место – скоро пойдет дождь.
– Много жуков – ждите засухи.
– Береза распустила листья раньше ольхи – летом будет засуха.
– Молния перед дождем 12 мая – осадки будут идти долго.
– Пчела 12 мая жалит – от девяти недугов спасает, оса – девять недугов несет.
Что можно делать 12 мая
Сегодня надо помолиться святым и попросить у них здоровье для родных и близких.
Что нельзя делать 12 мая
Нельзя в этот день выглядывать из окна, чтобы не привлечь в дом беду.