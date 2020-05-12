12 мая – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

12 мая в народном календаре отмечают День девяти мучеников. В этот день обращаются к святым за помощью в исцелении больных. Также 12 мая отмечается Международный день медсестры.

В день девяти мучеников лечатся травами и молитвами. По легенде, когда Бог нарисовал на песке силуэт человека, то сразу появилась нечистая сила, которая проделала в фигуре 77 дыр в виде ран.

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Тогда Бог сказал нечистому, что он создаст 11 целебных трав от 77 ран. По народным верованиям, человек может заболеть в течение жизни 77 болезнями и для каждой из них найдет лечебное средство. Однако очень важно собирать растения в определенное время, соблюдая специальные правила. 12 мая – день, когда можно собирать растения и готовить из них лекарства.

Именины сегодня отмечают: Арсений, Иван.

Народные приметы на 12 мая

– Восход солнца яркий и ясный – лето будет теплым.

– Звездное небо ночью 12 мая предвещает богатый урожай.

– Муравьи 12 мая переселяются в сухое место – скоро пойдет дождь.

– Много жуков – ждите засухи.

– Береза ​​распустила листья раньше ольхи – летом будет засуха.

– Молния перед дождем 12 мая – осадки будут идти долго.

– Пчела 12 мая жалит – от девяти недугов спасает, оса – девять недугов несет.

Что можно делать 12 мая

Сегодня надо помолиться святым и попросить у них здоровье для родных и близких.

Что нельзя делать 12 мая

Нельзя в этот день выглядывать из окна, чтобы не привлечь в дом беду.