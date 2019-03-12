12 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

12 марта 2019 года почитается преподобный Василий Декаполит. На Василия было принято приносить в дом сосновую ветку. Говорят, что она очищает воздух и дает здоровье всей семье.

Именины сегодня празднуют: Арсений, Артем, Василий, Кира, Марина, Николай, Сергей.

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Народные приметы на 12 марта

- Если на Иве в этот день почки набухли – ждите богатого урожая.

– Заяц перебежал дорогу – примета к тому, что день будет неудачным.

– Сны, увиденные в ночь на 12 марта, могут осуществиться на седьмой день. Рассказывать о них никому нельзя.

Что можно делать 12 марта

1. В этот день надо пойти в церковь, помянуть умерших родственников и посетить их могилы.

Что нельзя делать 12 марта

1. В этот день не рекомендуется отправляться в дальнюю дорогу. Однако отправляясь в путь, прислушивайтесь к своим ощущениям. Если на душе легко, то дорога будет приятной. Если чувствуете беспокойство, то случится неприятность.