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12 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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12 марта в народном календаре отмечают день Прокопа. По поверью, с этого дня пока не будет на земле сухо – нельзя отправляться в дальнюю дорогу. А для рыбаков этот день является удачным - будет везти с уловом.

Именины сегодня празднуют: Арсений, Артем, Кира, Марина, Сергей.

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Народные приметы на 12 марта

– Если на иве в этот день почки набухли – ждите богатый урожай.

– Верхушки ивы распустились 12 марта – посевы будут хорошими.

– Если в день Прокопа заяц перебежал дорогу охотнику – примета к тому, что будет неудачный день.

Что можно делать 12 марта

1. Рекомендуется в этот день завершить все запланированные ранее дела.

2. В этот день принято убирать в доме и во дворе.

Что нельзя делать 12 марта

1. Сегодня не рекомендуется отправляться в дальнюю дорогу. Если у вас есть такая необходимость, то прислушайтесь к своим ощущениям. Если на душе легко, то дорога будет приятной. Если чувствуете беспокойство, то случится неприятность.

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Автор: Квитослава Туз
Теги: LifeStyle Традиции
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